Gimnasia y Tiro, por un sueño no tan lejano 

Por diferentes caminos pero con un mismo objetivo, le depara el futuro a Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, que lucharán por hacer realidad es viejo sueño de regresar a la B Nacional.

El albo tendrá que recorrer el sendero más corto hacia su añorado anhelo, gracias a que clasificó al Octogonal final.

El equipo del Tano Riggio cerró el año con creces, la balanza se volcó a su favor en las últimas fechas, pero tuvo que transpirar “la gota gorda” para meterse a la siguiente fase, hubo intentos fallidos pero finalmente con el último suspiro logró su cometido.

Quizás fue algo impensado lo que consiguió Gimnasia por la sorpresiva partida de Duilio Botella, en la tercera fecha del torneo y que abrió un signo de interrogación en el club de la Vicente López, porque el extécnico dejó un plantel prácticamente renovado en su totalidad.

Así llegó el Tano Riggio, cuestionado y resistido por algunos simpatizantes y logró equilibrar el funcionamiento del equipo. Ojo, no fue para nada fácil, el DT millonario, tuvo que saber imponerse sobre las lesiones que afectó al plantel, una baja tras otra, jamás pudo poner en cancha el once ideal, en su consideración.

Aún así, Riggio y sus muchachos dieron batalla, se repusieron de la adversidad y la clasificación en la última fecha con una contundente victoria.

Todo lo contrario sucedió con Juventud Antoniana, en la continuidad de Víctor Nazareno Godoy, el equipo fue de mayor a menor. Comenzó el torneo bien encaminado pero de a poco su nivel se vino en picada y no logró recuperarse, los resultados no acompañaron y la cabeza de Godoy rodó, dejando el cargo de entrenador antes que finalizara la primera etapa.

El futuro del santo era previsible, quedó afuera de la conversación del octogonal, antes de lo previsto. Un duro golpe al corazón de todo el pueblo antoniano.

Envuelto en una inmensa frustración y con problemas económicos Juventud cumplió con el fixture de la fase regular con Luis Flores como técnico interino.

Los dirigentes de Lerma y San Luis se tomaron unos días para evaluar la situación y definir finalmente que Gustavo Módica, es el indicado para conducir al equipo en la fase de la reválida.

El santo hizo una sus peores campañas de los últimos años en la primera fase, el no lograr continuar en carrera en la lucha directa por el ascenso, al que se lo califica como un fracaso porque las expectativas eran muy altas.

El año cerró favorable a Gimnasia y Tiro porque recorrerá el camino más corto y directo para llegar a la B Nacional. A su vez hay que tener el claro que no te garantiza nada, el hecho de aproximarse un poco más al objetivo final.

En cambio Juventud transitará la ruta menos deseada por los equipos con grandes aspiraciones, jugará la fase reválida y no cabe ninguna duda que dará batalla con un plantel que sufrió algunas bajas y el cual espera conocer la nueva ideología de juego que implementará Gustavo Módica, el nuevo técnico que llego al santo y que necesita mucho oxigeno para salir del mal paso.