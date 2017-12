Dybala volvió a brillar en Juventus

Juventus, con dos goles del argentino Paulo Dybala, venció ayer como visitante a Hellas Verona por 3 a 1 y se mantiene como escolta, a un punto de Napoli, en la Liga de Italia, al concluir la jornada 19.

La victoria del Napoli ante el Crotone el pasado viernes obligaba a la Juventus a conseguir los tres puntos ante el Hellas Verona para no ceder terreno en el Calcio.

Con Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín desde el arranque, la vecchia signora comenzó dominando y hasta se evidenció en el resultado. Tras un pase de la Joya al Pipa, este remató, la pelota dio en el palo y el rebote lo capturó Matuidi, quien a los 6’ puso el primero para Juventus.

En el complemento, el Hellas Verona sorprendió y encontró, a los 59’, el empate en los pies de Martín Cáceres. El uruguayo hizo valer la famosa ley del ex, y le complicó el trámite a Juventus. A pesar del golpe, el escolta del Napoli tomó protagonismo y de la mano de Dybala llegó al 2-1: el ex-Instituto capturó un rebote en el área y no perdonó a los 72 minutos. Y cinco minutos más tarde, fue el propio argentino quien liquidó la historia: agarró una pelota en tres cuartos de cancha, encaró ante cinco rivales y, un tanto mordida, la colocó a la derecha del arquero, quien a pesar de la estirada, solo vio como Dybala estampó el 3-1.

De esta manera Juventus mantiene la distancia de un punto con el líder Napoli gracias a Pulo Dybala, quien volvió a demostrar toda su calidad y su olfato goleador después de mas de un mes de sequía (su último gol había sido el 19 de noviembre).

En el conjunto local jugó de entrada Bruno Zuculini y su hermano Franco ingresó en el complemento.

Por su parte, Giovanni Simeone anotó ayer el gol de Fiorentina en el empate con Milan 1 a 1 de local por la 19na. fecha de la Serie A de Italia.

El exjugador de River Plate, Banfield y Genoa abrió el marcador a los 26 minutos del segundo tiempo y consiguió así su sexto tanto en la temporada. Sin embargo,

Milan logró una rápida igualdad, tres minutos después, mediante el turco Hakan Calhanoglu.

Fiorentina tuvo también entre sus titulares a Germán Pezzella y Milan dejó sentado en el banco de suplentes a Lucas Biglia.

La fecha de la liga italiana tuvo ayer estos otros resultados: Atalanta 1 (gol de Papu Gómez) - Cagliari 2, Benevento 1 - Chievo Verona 0, Bologna 1 - Udinese 2, Roma 1 - Sassuolo 1, Sampdoria 2 - SPAL 0 y Torino 0 - Genoa 0.