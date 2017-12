La Joya Barrionuevo prepara la revancha contra Chucky Verón

César Miguel “la Joya” Barrionuevo protagonizó uno de los grandes nocauts del 2017 el pasado 7 de octubre, cuando en el estadio de San Lorenzo derrotó al santacruceño Adrián “Chucky” Verón en la denominada “pelea del año”. Para ese combate ya se había programado una revancha, pero solo falta ponerle fecha y lugar al segundo pleito entre ambos. Ese combate finalmente se desarrollará el próximo 20 de enero en el estadio Fray Mamerto Esquiú de Catamarca.

Barrionuevo es catamarqueño pero está radicado en Salta desde hace más de seis años. Entrena en la provincia y para la revancha contra Chucky Verón ya suma dos meses de trabajo. La Joya no se da respiro ni aún en esta fecha especial del año en la que mayoría tiende al relax; el campeón argentino y latino OMB de la categoría welter suma rounds de práctica en nuestra ciudad, todo con el objetivo de volver a poner en la lona al santacruceño.

Aquella noche del 7 de octubre en el estadio Roberto Pando, Barrionuevo no la pasaba bien por un corte debajo de la ceja derecha más allá del dominio que había establecido en los primeros asaltos. El corte generó que el radicado en Salta perdiera mucha sangre poniendo en peligro la continuidad de la contienda. Sin embargo, el estallido llegó en el sexto round. Barrionuevo conectó una fulminante combinación de izquierda y derecha al mentó de Verón que lo mandó a la lona. El santacruceño intento ponerse de pie pero no estaba en condiciones de seguir el combate.

Además de la victoria sobre Verón, la Joya ganó el Latino CMB en Punta del Este frente al mexicano Oscar Meza en mayo venciéndolo por un espectacular nocaut en segundo asalto.

En el mismo mes recibió de la Uperbox (Unión de Periodistas de boxeo) el premio Firpo “al mejor boxeador argentino a nivel internacional”.

Las buenas noticias siguieron llegando para Barrionuevo. Tras ganar el premio Firpo se colocó en el noveno puesto del ranking del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y a principios de este mes ascendió al séptimo lugar, su mejor ubicación en nueve años de carrera profesional.

Para la revancha contra Chucky viene entrenando desde hace dos meses con el mismo rigor utilizando para el primer enfrentamiento, sabiendo que el santacruceño quiere desquitarse de la dolorosa derrota sufrida en octubre. Sabe que no debe relajarse en lo más mínimo puesto que a este nivel de exigencia y con tantos pasos recorridos cualquier error puede costar caro.

Barrionuevo trabaja en nuestra ciudad junto a Pablo Martínez, encargado de la parte técnica, y al profesor Carlos Murga, al mando de la preparación física.

Cuidando la herida sufrida en el primer combate frente a Verón, el equipo decidió comenzar la sesiones de guanteo hace un par de semanas; para ello cuenta con la colaboración de los hermanos Coria, dos sparrings zurdos que llegaron de Córdoba.

Ambos probadores son muy exigentes y dentro de unos días se les sumará otro comprovinciano para que Barrionuevo pueda completar cien rounds de guanteo para su primer compromiso del 2018.