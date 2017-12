“El año que viene puedo estar peleando el campeonato en el TC Mouras”

Esteban Cístola corrió en seis autos de categorías distintas durante el 2017. Fue campeón en el TP 1400 del Zonal del NOA, subcampeón en el Turismo Pista Clase 1, se subió a un Clase 2, también a un auto del Top Race, a uno del TC Pista Mouras y completó disputando la última fecha del TC Mouras en La Plata. A sus 16 años vivió una temporada positiva, con buenas actuaciones que le abrieron las puertas de un futuro que puede ser superador, pero eso solo se sabrá cuando el salteño vuelva a correr. En el cierre del año habló con El Tribuno e hizo un balance de lo que vivió y contó los planes que tiene para el 2018.

¿Qué balance hiciste de la temporada?

Fue un año muy positivo porque debuté en el Turismo Pista Clase 1 a nivel nacional, fui subcampeón y estuve puntero en el campeonato. También hice prueba en la Clase 2 del Turismo Nacional, en el Top Race, en el TC Pista Mouras y terminé debutando en el TC Mouras. En todo sentido fue un año muy positivo.

¿Esperabas tener tan buenos resultados?

No esperaba tener estos resultados, porque la verdad era un año en el que quería hacer experiencia. Lo que sí me propuse a principios del año fue el campeonato del Zonal del NOA; de once clasificaciones en diez hice la pole o sea que fue muy bueno. Fui campeón del Anual una fecha antes. En el Turismo Pista la idea era hacer experiencia y terminé peleando el campeonato.

¿Qué factores influyeron para que consigas esos resultados?

Mi cabeza cambió mucho del año pasado a éste, eso fue fundamental. El año pasado en autos con techo hice buena experiencia, también en el zonal y creo que eso también me ayudó. Me siento como más tranquilo, con más ganas de hacer lo que hago y cada vez me gusta más el automovilismo.

¿Te sorprendió la invitación a correr en el TC Mouras?

La verdad que sí. Es raro que a un piloto lo dejen pasar al TC Mouras sin tanta experiencia. Facundo Chapur es un ejemplo, ya que es campeón del Turismo Nacional, de karting, tiene muy buenos antecedentes y el año que viene lo dejarán debutar en la categoría. Es muy buena la oportunidad que se me abre y a mi me pone muy contento correr en el TC Mouras.

¿Cómo viviste esa primera experiencia?

Muy bien. En una tanda llegamos a hacer el mejor tiempo, con el auto me sentí muy bien y con el equipo también. Creo que el año que viene puedo llegar a estar peleando un campeonato ahí también. En La Plata di muchas vueltas y me acostumbré rápido al circuito. El tema de correr en nuevos circuitos no me cuesta tanto.

¿Te dura la bronca de la definición por el título en la Clase 1?

Ya pasó y no se puede hacer más nada. Como a mí se me rompió el auto, por más que lo hayan sancionado, Valerio Diamante quedaba medio punto arriba. Quedan mal la CDA (Comisión Deportiva Automovilística) y Diamante en sí. Yo por lo menos duermo tranquilo, porque durante el año hice lo que tenía que hacer hasta esa vuelta en que me tocó en la fecha final. Si él no me ganaba el campeonato así, no tenía forma de ganármelo porque tenía mucho mejor auto. Había andado mejor que él en la clasificación estando todo en reglamento. Ganarme limpiamente lo tenía complicado.

¿Qué definiste ya para la próxima temporada?

Voy a correr toda la temporada el TC Mouras y si llegamos con el presupuesto la idea es hacer también el Turismo Pista Clase 3. Correr en la Clase 1 es como quedarnos sin avanzar y la Clase 2 ya la probamos. La idea era correr la Clase 2 pero por el presupuesto nos decidimos apuntar a la Clase 3. Lo que sí es seguro es que voy a correr el TC Mouras.

¿Cuando y donde vas a arrancar la próxima temporada?

El 4 de febrero es la primera fecha en Concepción del Uruguay. Voy a correr en el equipo JPG Racing que es muy bueno y el auto es impecable

¿Qué diferencias hay entre un auto de la Clase 1 y otro del TC Mouras?

El Clase 1 es un auto de calle transformado en un auto de carrera. En cambio el del TC Mouras es un auto de carrera del primero al último fierro que se suelda. Lo primero que se fabrica es la jaula, después viene un artesano y hace toda la chapa. Es un auto que pesa 1.300 kilos, tiene 350 caballos de fuerza; las cuatro gomas apiladas son casi de mi altura para que se den cuenta el ancho que tienen. Es un auto muy pesado, son dos cosas totalmente distinta. El tracción trasera es muy lindo y aparte es un auto muy rápido, tiene carga aerodinámica que el Clase 1 no tiene. En La Plata llegamos 240 km/h en la recta principal y en el Clase 1 llegamos a 185 km/h. Otra de las diferencias es la caja; el TC Mouras tiene caja secuencial y el Turismo Pista cuenta con caja en hache.

¿Un triunfo en la pista se compara con haber sido elegido el mejor automovilista del año en Salta?

Son dos cosas distintas. Lo de la terna fue un reconocimiento a todo el esfuerzo que se hizo durante el año. Con todo el sacrificio que se hizo este año, estar ternado fue muy lindo. Además, fue muy bueno representar a la provincia por todo el país.