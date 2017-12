La Merced se pone a punto en lo físico

En dos etapas priorizó Deportivo La Merced, la preparación del plantel que competirá en el próximo torneo Federal C. El equipo del Valle Lerma consiguió tal halago al coronarse campeón del Anual y ocupó la primera plaza en juego, bajo el mando del DT Andrés Serapio, a quien la directiva le renovó la confianza para que siga al frente del plantel.

Serapio le comentó a El Tribuno, que desde “el mes de noviembre venimos realizando la parte más fuerte con un trabajo intensivo en cuanto al aspecto físico. Es decir, la pretemporada en triple turno y que la culminamos el viernes. Durante ese lapso, entre el 7 y el 11 de diciembre pudimos realizar un periodo de concentración en el complejo deportivo de La Merced”.

Entrenador de la Merced dejó en claro que se encuentra al frente de un grupo de jugadores que en su mayoría trabajan. “Algunos lo hacen en el tabaco, porque en la zona en esta época del año están en plena cosecha, otros en albañilería y quehaceres. Por lo tanto, junto al preparador físico Gonzalo Copa, hay que empezar a regular las cargas física, de ahora en más”, explicó el técnico del conjunto mercedeño

La Merced fue uno de los equipos más regulares del certamen vallisto, pero para Serapio hubo algunas falencias que está tratando de subsanar para que el equipo llegue en mejor forma al inicio del torneo. “Como equipos fuimos los que mejor tratamos la pelota, pero hay cosas que mejorar y vamos a hacer hincapié en esa parte del trabajo en todo este tiempo hasta en el debut en el torneo”, comentó Andrés Serapio.

El entrenador le dio mucho valor a que La Merced se reforzara con jugadores, mayormente que juegan en el fútbol del Valle de Lerma. “Solo Willian Flores (Cachorros) y David Argañaraz (Talleres de Perico) y Sebastián Barrionuevo, son refuerzos de otras ligas. Ya están entrenando con el plantel el arquero Mena (Nobleza), (Luis Corimayo (San Agustín), Bernel (San Bernardo de Moldes), los hermanos Villanueva (Chicoana), Franco Serapio (Massalín y Celasco). Lo importante es que podamos armar un buen grupo para dar pelea en el torneo Federal C y donde nos tocó una zona con rivales como Villa San Antonio, Villa Primavera y Massalín Celasco que están incorporando jugadores, que supuestamente iban a venir a La Merced, pero por razones económicas terminaron arreglando en otros clubes”, manifestó.

Andrés Serapio adelantó que La Merced hará de local, sus partidos por la rueda inicial del Federal C, en cancha de Atlético Chicoana, uno de los estadios habilitados. “Es por ello que organizamos los días que tengamos que hacer fútbol trasladarnos hasta Chicoana”.