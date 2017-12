Quedó en libertad Carlos Nair Menem, quien cumplía prisión domiciliaria en un country

Carlos Nair Menem , hijo del ex presidente de la Nación Carlos Menem, se encontraba con prisión domiciliaria en un country del partido bonaerense de Pilar dado que debía cumplir una condena, a cuatro años y seis meses, por dos causas unificadas. Sin embargo, según fuentes judiciales, recuperó la libertad esta tarde.

Tal como precisó su abogado, Diego Storto, el juez del Tribunal Oral de Mercedes Carlos Omar Tauro tomó la decisión al cumplirse los plazos procesales correspondientes luego de la unificación de las dos causas.

El hijo del ex presidente se encontraba detenido desde el 2 de junio de 2015, acusado de los delitos de "portación ilegítima de arma de guerra sin la debida autorización en concurso real con encubrimiento simple".

El hecho imputado a Menem se registró ese día a las 6.30, cuando una mujer llamó al número de emergencias 911 para denunciar que dos personas, que se movilizaban en una moto, le habían baleado el frente de su casa.

La denunciante era la esposa de Sebastián Fransolini, un joven de 23 años que había sido detenido poco antes luego de ser acusado de haber matado a puñaladas a Maximiliano Ortiz -de 17 años- porque presuntamente le había robado un equipo de música.

Ante el llamado, personal de la comisaría 1° de Moreno se dirigió al lugar para identificar a los sospechosos que estaban en la moto, uno con un fusil en la mano y el otro, con la pistola escondida entre su ropa.

A la altura de las calles Florencio Sánchez y Costa Rica, de Moreno, intentaron escapar pero fueron detenidos a los pocos metros.

En este operativo, a Carlos Nair le secuestraron una pequeña cantidad de cocaína para consumo personal, una pistola 9 milímetros marca Pietro Beretta con numeración suprimida y un cargador con 12 proyectiles, mientras que el otro joven tenía el fusil con 14 cartuchos, uno servido.

En tanto, en diciembre de 2015, el juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, le concedió la prisión domiciliaria y fijó como domicilio para el hijo del ex presidente la casa del marido de Zulemita Menen, en el Golfers Country Club de la localidad bonaerense de Pilar.

Sin embargo, Carlos Nair recién pudo acceder a ese beneficio al año siguiente.

Antecedentes



El 30 de marzo de 2016, fue condenado -por el Tribunal Oral en lo Criminal número 28 de la Capital Federal- por los delitos de "robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso real con daños". Esto ocurrió el 18 de mayo de 2015 en el departamento de la abogada Silvana Andrea Stochetti, amiga de su hermana Zulemita, en el barrio de Belgrano.

Según se dio por probado en el juicio, Carlos Nair golpeó a Stochetti, la amenazó con un arma de fuego y le robó elementos de valor de su departamento.