Grandes obras viales y ferroviarias fueron reprogramadas en Salta hasta 2021

Para convertir la ruta 9/34 en autopista, desde Rosario de la Frontera (Salta) hasta San Pedro (Jujuy), en el Presupuesto nacional de 2017 se habían asignado $5.500 millones hasta 2019. En el curso de este año, sin embargo, solo se destinaron $77 millones a los estudios técnicos, económicos y ambientales licitados en los 200 kilómetros que separan a ambas ciudades.

En el Presupuesto 2018, esas obras aparecen nuevamente, pero ahora con partidas por $8.500 millones proyectadas hasta 2020 y años posteriores inclusive.

Las diferencias de plazos y montos muestran la liviandad con que se dibujan los números en las leyes presupuestarias para contentar a las tribunas.

También confirman que el Plan Belgrano está cada vez más lejos de las metas comprometidas con las provincias del norte a fines de 2015.

El municipio de Metán acaba de declararse en emergencia vial tras una sucesión de accidentes fatales que, solo en las últimas dos semanas, se cobraron la vida de un chico de 16 años y otro joven de 19 en la travesía urbana de la ruta 9/34.

Meses atrás, autoridades y comerciantes de esa comunidad encabezaron un reclamo, contra las variantes analizadas para alejar la futura autopista del caso urbano de San José de Metán.

En General Güemes, donde muchos negocios se alimentan con los tráficos que atraviesan la ciudad, las variantes evaluadas generaron iguales reacciones y dividieron posturas.

Es que esa ciudad y sus áreas suburbanas tampoco son ajenas a las tragedias viales que se repiten, semana tras semana, tanto por conductas de manejo irresponsable como por el calamitoso estado de las calzadas, banquinas, cruces y travesías de la ruta 34.

Ante tantas muertes y dolor evitable, en los tramos de autopista prometidos desde hace dos años no se avanzó ni un metro. ¿Qué obra podía esperarse con los fondos que se previeron solo para pagar los proyectos ejecutivos? Aun así, el titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, no tuvo empacho en afirmar que "las obras no se hicieron por la discusión social en Metán y Güemes". El funcionario no encontró mejores argumentos para responder a un planteo que le hizo el senador Juan Carlos Romero, en la previa del debate del proyecto de Presupuesto que la Cámara alta nacional convirtió en ley el pasado jueves.

En la misma ronda de discusión, el legislador salteño consultó al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sobre los recambios de vías que se postergarían en ramales de Salta, Jujuy y Tucumán para priorizar tendidos ferroviarios por $2.800 millones en Santa Fe y Rosario. La evasiva respuesta de Dietrich, despejo las dudas sobre el congelamiento de obras que fuentes empresarias adelantaron a El Tribuno el pasado fin de semana.

Obras rezagadas en Salta

En las planillas finales del Presupuesto 2018, grandes proyectos de infraestructura quedaron relegados. De aquí en más dependerán del interés que pueda despertar en inversores el nuevo mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Entre esas obras, que quedaron por fuera del presupuesto trienal 2018-2020, está la recuperación de los ramales C13 y C14, desde General Güemes hasta el paso internacional de Socompa, con $2.756 millones de inversión estimada.

A la suerte del nuevo sistema de contrataciones quedó atada también la recuperación del ramal C15, desde Embarcación hasta Coronel Cornejo. Son $ 4.592 millones que necesita la red del Belgrano Cargas en esa zona del departamento San Martín.

Del mismo esquema de contratación, incorporado por el artículo 59 del Presupuesto, dependerá, además, la nueva traza de la ruta nacional 68. Esa obra, proyectada desde la Autopista de Circunvalación Oeste hasta El Carril, tiene un costo estimado de $2.756 millones.

En las planillas anexadas al artículo 11 del Presupuesto se insertaron otros importantes proyectos de infraestructura, con incidencia en ejercicios futuros, que dependerán de las facultades que tiene delegadas el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, para redefinir prioridades en el destino de los fondos.

Entre esas obras se destacan los tramos de autopista proyectados desde Rosario de la Frontera hasta el cruce de General Güemes. Para esos proyectos se escalonaron partidas por un total de $5.837 millones hasta 2021. Para el año entrante serán solo $47 millones, de lo que se desprende que esas obras se licitarían, en el mejor de los casos, a finales del año entrante.

El tramo de autopista proyectado sobre la ruta nacional 34, desde el cruce de General Güemes hasta el límite con Jujuy, tiene asignados para 2018 solo $82 millones de los $823 millones que se presupuestaron, escalonadamente, hasta 2021.

Dentro del territorio jujeño, desde el límite interprovincial hasta San Pedro, ya se licitaron dos tramos de autopista en la ruta nacional que el norte salteño tiene como vía obligada. Más de una docena de grupos empresarios presentaron ofertas por cerca de $2.600 millones, pero para 2018 está prevista una ejecución de solo $189 millones.

El grueso de las partidas está escalonado a partir de 2019, año en el que se definirá en las urnas una eventual reelección de Mauricio Macri.

La construcción de las secciones jujeñas de autopista se financiará con un crédito del Banco Mundial, por 300 millones de dólares, y otros 11 millones de dólares del Tesoro nacional. En el tramo de Güemes solo están previstas obras de rehabilitación en 2018.



Datos

27 obras fueron incluidas ante reclamos que se anotaron los diputados Pablo Kosiner y Andrés Zottos con el interbloque Argentina Federal.

Infraestructura escolar y social: en el Presupuesto se asignaron $75 millones para la construcción de 7 jardines: 3 en Orán, 3 en Salta y uno en Animaná. Para dotar de servicios al loteo de 60 hectáreas de Cerillos se dispusieron $11 millones para 2018.

Para 2018: se asignaron $10,5 millones para defensas en el río Pilcomayo, $7,2 millones para la planta depuradora de Cafayate, $22 millones para el hospital San Bernardo y $91 millones para desagües pluviales en Salta.