Mensaje de fin de año: Mauricio Macri destacó la “inversión social” de su gestión

El presidente Mauricio Macri envió hoy un saludo de año nuevo a los argentinos, a través de una carta en la que destacó como logros de 2017 la sanción de la Ley de Reforma Previsional, la reducción del índice de pobreza, un presupuesto para 2018 "con la mayor inversión social" de la historia y la "integración inteligente del país al mundo".

En el texto, publicado por el diario mendocino Los Andes, Macri destacó que con el presupuesto para 2018, sancionado el miércoles, su gobierno "seguirá trabajando para que todos aquellos que todavía esperan una oportunidad, puedan ser también protagonistas del desarrollo argentino".

"Ese es mi principal compromiso y la meta por la que quiero que sea evaluado mi gobierno", indicó el Presidente.

El jefe de Estado resaltó también la generación de créditos hipotecarios, la mayor y mejor distribución de planes sociales, la nueva normativa para las pymes, y el "récord histórico" en ocupación de hoteles en el país, especialmente en "el norte grande".

Asimismo, calificó como "el plan más ambicioso de la historia" a las obras de infraestructura que realiza su administración, entre las que mencionó el avance del Plan Nacional del Agua (para un mayor acceso a agua potable y cloacas), la construcción de 78 mil viviendas y de 1.300 kilómetros de rutas y autopistas, además de la "revolución" en el sector aéreo con más pasajeros que viajan a un "menor precio".

En el repaso de su gestión, también enumeró la realización de "mesas de diálogo con gobernadores, el sector privado y representantes de los trabajadores" y haber logrado "los mayores niveles de trabajo registrado de nuestra historia", con 12 millones de personas con empleo formal.

El Presidente ponderó la política exterior para "la integración inteligente con el mundo", con hitos como la concreción en Buenos Aires de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio y la realización, en noviembre próximo en el país, de la Cumbre del G20, y afirmó que durante 2018, Argentina trabajará "en conjunto sobre soluciones a los grandes desafíos globales".

"Estamos cerrando un 2017 lleno de desafíos, de crecimiento y aprendizaje; un año en el que hubo momentos difíciles pero siempre apostamos al diálogo y al trabajo en equipo, partiendo desde la verdad y superando juntos los obstáculos que se nos fueron presentando", indicó Macri.

"Logramos que este fin de año nos encuentre mejor que el año pasado y estoy seguro de que el próximo va a ser aún mejor", sostuvo, y agregó: "eso nos va a confirmar que esto que empezamos juntos va bien, que el esfuerzo vale la pena y que estamos construyendo esa Argentina que siempre quisimos".

Además, consideró que al "superar los miedos y la desconfianza", creció la esperanza, "algo que hacía años no crecía".

Si bien reconoció que hay "un largo camino por delante" en el que no descartó dificultades, destacó que los argentinos entienden cada día que pasa que "los cambios no se dan de un día para el otro".

"Lo bueno, lo que vale, cuesta, pero queda para siempre. Y que, a medida que pasen los años, cuando miremos hacia atrás, vamos ver que estamos construyendo algo firme, sólido, que incluye a todos los argentinos", afirmó.

"Lo más importante, algo que nos garantiza que nuestros hijos van a tener un lugar donde poder desarrollarse, porque juntos estamos haciendo un país con gran futuro por delante ¡Felicidades, y por un gran 2018 para todos!", finalizó el mandatario, quien está de vacaciones en Villa La Angostura, donde parará el fin de año junto a su esposa y su hija Antonia.