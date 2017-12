Coqui Ríos, el cantor más peñero del folclore

Muchos lo consideran el cantor más peñero de la provincia. Lleva más 20 años animando y alegrando los reductos nocturnos folclóricos. Simplemente Coqui Ríos. ¿Qué salteño o visitante alguna vez no escuchó el repertorio de este simpático muchacho? Un artista que se enciende con los aplausos, además tiene un principio...pero jamás un fin sobre los escenarios.

¿Fuiste premiado?

Si, fue muy emocionante. El Concejo Deliberante de Salta resolvió distinguirme como Artista Destacado, por la trayectoria y mi permanente apoyo a la cultura de nuestra provincia. También resaltaron mi constante trato con los turistas y mi vida en las peñas de la capital salteña. Son los mimos que me permiten motivarme para seguir adelante en esta profesión.

Sos un referente de las peñas de Salta...

Es lo que dice la gente, no me dí cuenta con la rapidez que corrió el tiempo. Son los minutos donde uno sueña con ser famoso, el apoyo y el respeto del público, te hacen sumergir en un viaje imaginario.

¿Porqué te consideran el más peñero?

Son variados los motivos, pero tiene mucho que ver mi carisma y el repertorio.

Siempre mantengo una excelente comunicación con la gente, además de hacerla partícipe de la fiesta, los hago cantar y bailar, y eso tiene un plus importante. Además, cuento con un repertorio extenso, que abarca diversos géneros. Siempre trato de complacer los pedidos, que lógicamente se trasladan a temas del lugar de origen de los turistas, y uno tiene que estar preparado.

¿Alguna vez no te dejaban bajar?

Fueron varias, pero recuerdo en el Boliche Balderrama, cuando todavía vivió don Juan. Llevaba tres horas cantando y no podía cortar mi actuación, la gente estaba súper enfiestada...la verdad que si no me dicen el tiempo que llevaba sobre el escenario, capaz que seguía con la guitarreada. También quiero destacar que conocí gente muy importante dentro de las peñas, que me permitió conseguir otros trabajos.

¿Le sirve al folclorista incursionar en las peñas?

Claro que si, es donde uno recoge experiencia. Se adquiere desenvolvimiento arriba de las tablas y aprender a dialogar con el público. En mi caso personal, me brindó grandes satisfacciones. Para mi representa un kiosco, que debo cuidar porque me ayuda a afrontar mi plano económico; también es una vidriera que nos permite alcanzar otras metas. También muchos folcloristas consideran que cantar en la peña es un ensayo con sonido y público.

¿Contás con una banda?

Todos los músicos que andan en elc ircuito de las peñas, alguna vez tocaron conmigo. Hoy tengo a mi lado al grupo Locotos: Romina Medina, Mono Bustos, Federico Ordoñez y Davicho Dávila.

¿La música viene en la sangre?

Mi mamá cantaba en español, mientras mi tío era un excelente bailarín. Mi hermano Daniel Ríos es un capo, tiene mucha trayectoria en la música, es uno de los mejores guitarristas del país. La familia es fundamental para encarar cualquier proyecto en la vida, y corro con esa ventaja. Tengo una maravillosa esposa: Laura, y tres hijos bellos: Gonzalo, Maira y Matías.

Sos un artista con todas las letras...

Mucho tuvo que ver mi secundaria, ya que concurrí a la Escuela de Bellas Artes, eso me inclinó de lleno al arte y la cultura, alcancé el título de profesor de Artes Visuales, con especialidad en: dibujo, escultura, grabado y diseño publicitario. Trabajo mucho con las pinturas al óleo, con reproducciones de grandes artistas. Tengo buena aceptación en Jujuy, Tucumán y Salta.