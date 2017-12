Holan: “Hay que ser más Independiente que nunca”

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, aseguró que el equipo debe respetar su identidad, “hay que ser más Independiente que nunca” en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana de Fútbol que disputará el miércoles en Avellaneda ante Flamengo de Brasil.

“La estrategia me la reservo pero se viene una final ante un rival con un nivel de dificultad alto. Tenemos que ser más Independiente que nunca, tener la posesión del balón y ser simples” aseguró el director técnico tras el entrenamiento matutino en el predio de Villa Domínico.

“Hay que estar bien atentos, tratar de que no nos contragolpeen y defender como leones”, agregó el DT del Rojo de cara a la final de la Copa Sudamericana.

Holan advirtió que Flamengo “fue armado para ganar la Copa Libertadores y quedó afuera en primera ronda. Pero ahora tienen las mismas posibilidades que nosotros, están en una final”.

“Flamengo tiene grandes individualidades. Es un típico equipo brasileño, a lo mejor no tiene un buen partido pero en media hora te lo puede ganar y además es un gran equipo del continente. Es una linda final con dos equipos con mucha historia”, agregó el ex entrenador de Defensa y Justicia.

Señaló que mañana “después de la última práctica, iremos perfilando el equipo: jugar con dos delanteros por dentro no te garantiza tener más efectividad, pero es una alternativa que manejamos”.

“Independiente se ha vuelto competitivo. No tengo dudas para formarlo, lo que sí tengo son alternativas. Quiero que el equipo juegue bien y sé que si es así, lo va a hacer bien tanto de local como de visitante”, expresó.

De acuerdo con lo que se probó durante el fin de semana, el Rojo podría disputar la ida en el Libertadores de América con Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Gastón Silva, Nicolás Tagliafico; Diego Rodríguez, Nicolás Domingo; Maximiliano Meza, Martín Benítez (o Leandro Fernández), Juan Sánchez Miño (o Ezequiel Barco) y Emmanuel Gigliotti.