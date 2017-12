Los hinchas del rojo agotaron las entradas para la primera final

A última hora del domingo, a través de sus redes sociales, Independiente informó que no hubo entradas disponibles para "no socios".

Los hinchas de Independiente agotaron la totalidad de las entradas disponibles para la primera final de la Copa Sudamericana contra Flamengo de Brasil, en Avellaneda, y el club advirtió sobre la reventa de cara al encuentro del miércoles.

A última hora del domingo, a través de sus redes sociales, Independiente informó que no hubo entradas disponibles para "no socios", ya que quienes tienen su carnet agotaron las localidades disponibles para el duelo del miércoles a las 20:45.

Solo quedó tiempo para que este lunes, los socios con el bono reservado abonen su ubicación a las generales del estadio "Libertadores de América", que lucirá repleto para la vuelta del "Rojo" a una definición internacional tras siete años.

La suspensión de la venta de plateas debido a la gran demanda de cara a la final obligó al club a emitir un comunicado en referencia a las entradas que se venden en sitios online y que no tendrán ninguna validez.

En ese sentido, la dirigencia de Independiente confirmó que "cualquier entrada adquirida en alguno de estos canales, o cualquiera canal que no sean los oficiales de venta, no tendrán validez".