El Gobierno admitió que por "expresiones en las redes" prohibió el ingreso al país de "activistas" que iban a participar de la cumbre de la OMC

El Gobierno confirmó que decidió negarle el ingreso al país a unos 60 incriptos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en función de expresiones que esas personas habían realizado "a través de las redes sociales".

Mediante un comunicado, la Cancillería destacó que "con motivo de la organización de la 11va Conferencia Ministerial de la OMC a realizarse próximamente en Buenos Aires, se han adoptado diversos recaudos en materia de organización, incluyendo lo relativo al sistema de acreditación de los asistentes".

"El equipo de seguridad de la organización de esta Conferencia Ministerial anticipó a la OMC la existencia de algunos inscriptos, registrados por dicha organización en nombre de algunas ONG’s, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos", señaló.

La cartera que encabeza Jorge Faurie explicó que "en función de la calificación de tales antecedentes, la organización local ha entendido oportuno indicar que las personas asociadas a tales propuestas disruptivas y/o violentas no podrían ser acreditadas para ingresar al recinto de reuniones de la Conferencia Ministerial".

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que "en este contexto cabe recordar que la organización de la Conferencia ya ha acreditado para el evento de Buenos Aires a 213 ONG’s que conforman un núcleo de 593 personas, mientras que sólo 60 inscriptos por 18 ONG’s no lo han sido".

"El número de acreditados duplica la cantidad que han participado de las últimas cuatro Conferencias Ministeriales", puntualizó el texto oficial.

El Financial Times



Explicó también que "en el Centro Cultural Kirchner se ha reservado espacio para las actividades específicas de las ONG’s participantes en la Conferencia de Buenos Aires, de manera que puedan presentar sus propuestas, críticas y/o sugerencias con la mayor libertad y que sus opiniones sean oídas por los delegados".

"En la República Argentina la sociedad civil tiene una vigorosa participación a través de las más diversas formas de organización, en todos los aspectos de la vida nacional. Es una tradición argentina, que cualquier extranjero puede advertir en esta capital o en otros lugares del país con manifestaciones que expresan su apoyo o desacuerdo con eventos variados, o con políticas gubernamentales, así como con hechos de interés general para la comunidad", señaló.

Se trata de 64 personas, integrantes de organizaciones ecologistas y anti-globalización que iban a participar de la próxima cumbre de la OMC en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre.

El diario Financial Times publicó que la propia OMC trató de convencer al Gobierno argentino de revertir la decisión, pero ante la negativa decidió recomendarle a las 64 personas afectadas que no viajaran al país.

Keith Rockwell, un vocero de la OMC, dijo que intentó comunicarse con el gobierno argentino "en todos los niveles" para que revirtiera la decisión, pero que los funcionarios "simplemente dijeron que no".

El organismo internacional, explicó el diario británico, tiene una estrategia -desde que se registraron disturbios en la reunión de Seattle en 1999- de incluir a las organizaciones anti globalización en las discusiones formales que lleva adelante.

Según indicó el Financial Times, la prohibición de ingresar al país afecta a 64 personas de 19 grupos que se habían acreditado para el encuentro de la OMC: la entidad internacional había emitido credenciales para 241 grupos de la sociedad civil.