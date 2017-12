Nicolas Kutulas no se dio descanso ni en el cierre del Argentino

Ni en el cierre de la temporada, ni con el título ya asegurado se da un respiro Nicolás Kutulas (Husqvarna) en el Campeonato Argentino de Enduro. El salteño cerró su mejor temporada en el certamen logrando su sexto triunfo en siete fechas, esta vez en el circuito de El Chocón, Neuquén. Ya se había consagrado campeón de la categoría seniors A, la más importante, una fecha atrás, pero todo número uno siempre tiene ganas de más.

Otro de los salteños que estuvo en competencia fue José Redelico; se presentó en la categoría principiantes B y terminó cuarto.

Nicolás arrancó el torneo ganando en Jujuy; después sumó los triunfos en Bariloche, Mendoza, San Juan, Tucumán y el del pasado fin de semana en el Valle de los Dinosaurios. En Córdoba llegó la consagración con un segundo puesto, pero como a todo piloto se le permite descartar una fecha a elección al finalizar la temporada el salteño decidió no contar con esa para la suma total de puntos.

Kutulas ocupó el primer lugar tras completar los tres giros en 1h54m38s565; el segundo puesto fue para el neuquino Marcos Giustozzi, a 1m37s733, mientras que el podio lo completó Giovanni Simeoni (Esquel) a 2m18s807.

“La carrera estuvo bastante linda, pero tuvimos un poco de complicaciones el sábado porque nos dejaron dar una sola vuelta de reconocimiento del circuito y los pilotos locales se lo sabían de memoria. Fueron tres vueltas, en la primera venía tercero, el equipo me pidió que acelere, le di a fondo en las dos siguientes y terminé ganando por casi dos minutos, con récord de vuelta en el último giro”, contó Nicolás a El Tribuno sobre la carrera.

Al hacer un resumen de la temporada señaló: “Empezamos desde temprano con Husqvarna, pudimos trabajar bien para estar a full todo el año. Al tener el sponsoreo de ellos y de otras marcas más me impulsó más a mi por entrenar más y sumar otras responsabilidades. Eso me ayudó bastante para crecer; hice carreras en Estados Unidos donde me fue muy bien”.