Simeone y Atlético Madrid van por el milagro

Al borde de la eliminación, Atlético de Madrid espera un milagro hoy en Londres ante Chelsea para jugar los octavos de Champions.

Con solo 6 puntos, los dirigidos por Simeone son terceros del grupo C. Ya no puede atrapar al líder Chelsea (10), pero tiene la chance, aunque remota, de recortar los dos puntos que lo separan de Roma (2º con 8), que recibe al modesto Qarabag, ya eliminado.

PSG, que perdió el sábado por primera vez esta temporada, defenderá el primer lugar del grupo B en Múnich ante Bayern.

Los bávaros necesitan remontar los tres goles para acceder al primer puesto, por lo que PSG tiene todo a favor para acudir el 11 de diciembre al sorteo como líder de la llave B, lo que le otorgará teóricamente mejores opciones.

Con la primera plaza asegurada por Barcelona, en la llave D Juventus es segunda con un punto más que el Sporting de Lisboa.

La vecchia signora viaja a la cancha del Olympiakos, ya eliminado, en busca de un triunfo que le evite sacar la calculadora para ver lo que pasa en el otro partido del grupo, en el que Barcelona recibe al Sporting.

Finalmente, en la llave A el CSKA y el Basilea, que jugarán de visitantes, con los mismos puntos compiten por el segundo lugar del grupo A, ya que el primero es del Manchester United, salvo una debacle.

El CSKA visita Old Trafford mientras que el Basilea viaja a Lisboa para jugar frente al Benfica.

Para ver

Olympiacos vs. Juventus

Hora: 16.45 - TV: Fox Sports 2

Barcelona vs. Sporting

Hora: 16.45 - TV Fox Sports

Bayern Munich vs. PSG

Hora: 16.45 - TV: ESPN 2

Chelsea vs. A. Madrid

Hora: 16.45 - TV: ESPN

M. United vs. CSKA Moscú

Hora: 16.45 - TV: ESPN+