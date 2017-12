De Francesco y la revancha de Central-Pellegrini: “Lo vamos a dar vuelta”

La derrota en el partido de ida de las semifinales del Federal B dejó una sensación de bronca y preocupación en todo Central Norte, tanto en hinchas como en jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Luego del partido, la dirigencia del cuervo se reunió para analizar los pormenores de la derrota frente al adoquinero y hubo muchas caras de fastidio y decepción tras quedar al borde de un nuevo fracaso deportivo y con el mismo plantel.

Héctor DeFrancesco, presidente de Central Norte, remarcó su sensación tras la derrota del domingo. “Fue una sensación rara, no era esperado el resultado, sabemos que lo vamos a dar vuelta en casa con el apoyo de nuestra gente”, sostuvo la máxima autoridad del cuervo, quien consultado por El Tribuno ante la falta de actitud de algunos jugadores frente a Pellegrini, respondió: “No creo que haya faltado compromiso por parte de nuestros jugadores, creo más bien que se vieron sorprendidos por el rival”.

De todas maneras, el dirigente también puntualizó que frente a Pellegrini se vio el “peor” partido de Central en lo que va del campeonato. “Fue el peor partido del torneo pero eso también me deja un poco tranquilo, no se puede jugar peor de lo que lo hicimos el domingo, se que pueden dar mucho más, ellos (por los jugadores) quieren jugar ya mismo la revancha, hay que ser inteligentes, jugando a lo Central, con huevo, garra y corazón, no tengo dudas que damos vuelta la serie, ya no se gana jugando bonito”

Para De Francesco, la“final” es frente al adoquinero.

“El partido que viene es la final para nosotros, también queremos que la gente vuelva y esté como lo hizo el domingo, ellos son fundamentales. Entendemos el enojo y con justa razón, pero creo que tenemos más equipo y que si jugamos medianamente normal como lo veníamos haciendo en la etapa regular, vamos a clasificar”.

Críticas al DT

El juego mezquino de Central a la hora de atacar en el Gigante del Norte, es otro tema para analizar. Norberto Acosta se inclinó por jugar con un solo delantero y le cayeron algunas críticas.

“Son decisiones del técnico, hasta ahora le venían saliendo bien, seguramente analizará lo mejor para el partido revancha. Se puede ganar, a este partido hay que ganarlo como sea, debemos entender que la gente está de nuestro lado, el domingo fuimos locales”.

Por último, con respecto al diálogo que hubo con jugadores y cuerpo técnico, el presidente subrayó: “Hablamos con ellos y también están enojados con ellos mismos. Hubo una fuerte autocrítica, igual eso queda vestuarios para adentro. Esta semana es para replantear muchas cosas y nos jugamos nada más ni nada menos que el pase a la final por un ascenso. Confío en el plantel y su cuerpo técnico”.

Por otra parte, la revancha se jugará en el estadio Dr. Luis Güemes; solo resta definir el día y el horario ya que el domingo jugará Juventud de local.