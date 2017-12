Para Riggio, ante For Ever será "el partido más importante del año"

Una frase que seguramente será tomada al pie de la letra. Para el entrenador de Gimnasia y Tiro, Víctor Alfredo Riggio, el encuentro de mañana, a las 21.30, frente a Chaco For Ever en el Gigante del Norte, que contará con el arbitraje del tucumano Gustavo Ariel Montero, por la penúltima fecha de la fase clasificatoria del torneo Federal A, será “el partido más importante del año”. Ese rótulo utilizó el entrenador salteño, experto en la oratoria y en los mensajes permanentes de arenga y estímulo, para inyectarle una dosis de motivación e incentivo a sus dirigidos, durante la práctica matutina realizada por el plantel millonario en la Vicente López, la jornada posterior al regreso de la delegación desde Corrientes, donde Gimnasia obtuvo una victoria vital ante Mandiyú, y en el penúltimo ensayo de cara a la “final” anticipada de mañana por la noche ante los chaqueños.

El Tano utilizó una definición grandilocuente para convencer aún más a sus conducidos que el triunfo es la única opción, al margen de las chances aún latentes de cara al último partido del 2017, el que los de la Vicente López disputarán el domingo en Misiones ante Guaraní Antonio Franco, por la última fecha.

Para este encuentro trascendental, Riggio contempla la posibilidad de hacer retornar al primer equipo a Fabio Giménez -que viene sufriendo los efectos del desgaste y el cansancio y fue “parado” ante Mandiyú- en reemplazo de Lautaro Ceratto. Además, el Tano incluiría de arranque a Raúl Poclaba en cuenta del malogrado Mauricio Scaglia.

El resto de los protagonistas iniciales serían los mismos que vencieron al algodonero.

Pretemporada adelantada

La idea de Riggio es adelantar los trabajos de pretemporada una semana, por lo cual se acortaría el período vacacional del plantel, que retomaría los entrenamientos el 27 de diciembre. Tras una semana de trabajo en las instalaciones, el tramo fuerte de la pretemporada arrancará el 3 de enero. El entrenador pretende contar para entonces con un “9” de jerarquía y experiencia y un volante central o un carrilero, para compensar su plantel. Cabe recordar que el Federal A se reanudaría a fines de enero de 2018.



Con toda la carne al asador

Chaco For Ever está dispuesto a amargar a Gimnasia y a gestar un batacazo en Salta que lo acerque a la clasificación, teniendo en cuenta que el “negro chaqueño” se encuentra cuarto, virtualmente clasificado, pero que cuenta con el hándicap de tener tres partidos más por jugar, sumando su juego postergado ante Crucero del Norte en su cancha. El DT de For Ever, Miguel Fullana, pondrá mañana ante el albo toda la carne al asador para un partido trascendental en el que se vendrá a jugar entero. El verdugo del albo en la primera rueda alistará mañana a: Gastón Canuto; Franco Valdez, Pablo Russo, Claudio Verino y Edgardo Díaz; Osvaldo Ramírez, Oscar Gómez y Gonzalo Rodríguez; Lisandro Alzugaray, Diego Magno y Hugo Brizuela.