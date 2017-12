La ruta 9/34 se deteriora y provoca nuevos accidentes

Mientras continúa el debate por la traza y el presupuesto para la construcción de la nueva autopista; “la ruta de la muerte” -nacional 9/34- se sigue cobrando vidas. Si bien hay imprudencia por parte de los viajeros, la cinta asfáltica, en el tramo Metán-General Güemes, se transforma en una trampa para los conductores. Esto se debe, principalmente, al desgaste que presentan los carriles lentos, en ambos sentidos. Hay deterioro, baches y ondulaciones que provocan mucha acumulación de agua. Incluso algunos tramos fueron fresados, debido a esta problemática para tratar de mejorar las condiciones de circulación.

La última tragedia

El choque fatal que ocurrió en la tarde del viernes en la ruta nacional 9/34 causó gran conmoción en la provincia de Salta, debido a que fallecieron familiares del reconocido sanguchero capitalino Jorge David. Las víctimas del siniestro que iban en el automóvil, que chocó con una camioneta en una peligrosa curva, fueron Estela del Carmen Figueroa, su esposa; María Silvana David, su hija, y Lucas Herlein, su nieto. Apenas se conocieron las identidades de los fallecidos, en las redes comenzaron los pésames y llamados de apoyo a don David.

Jorge David es propietario de un negocio de venta de sandwiches que desde hace casi dos décadas asiste solidariamente con comida a los peregrinos del Milagro. También ha organizado exitosas campañas en favor de niños que requieren costosos tratamientos médicos o que necesitan para mantenerse sanos mejorar la vivienda en la que residen.

Uno de los puntos críticos

El accidente se produjo cuando llovía en la zona. El lugar de la tragedia había sido marcado por especialistas como uno de los puntos críticos de la “ruta de la muerte”. En Río Piedras hay otros sectores de gran peligrosidad como la curva de La Calera, donde también ya hubo accidentes fatales.

Por la misma traza

En San José de Metán sigue la polémica por un posible cambio de la traza de la ruta nacional 9/34. La semana pasada los vecinos presentaron un plan de acciones para difundir el impacto que tendría en la comunidad el cambio en el trazado actual.

Estudios de consultoría y arreglos

Como se recordará, el Gobierno nacional anunció hace algunos meses la reconstrucción de la ruta 9/34 desde Rosario de la Frontera hasta el cruce de Güemes, y desde esta última ciudad la 34 hasta Ledesma, en la provincia de Jujuy.

Esa obra convertirá en autovía a la ruta actual, lo que redundará en mucha más seguridad entre otras cosas.

El problema tras el anunció surgió ante la cerrada oposición de metanenses y güemenses a que se cambie la traza de la ruta actual que pasa prácticamente por el medio de cada una de estas ciudades.

Desde Vialidad de la Nación argumentaron, entonces, que no solo se prevé una mejora en la seguridad de la nueva ruta sino que no atraviese centros urbanos y destacaron que en Jujuy, gracias a que no hubo problemas, ya se firmaron los contratos de obra de varios tramos.

De todas formas, la obra está recién en plena etapa de consultorías, y las empresas dedicadas a eso deberán definir el supuesto nuevo trazado en algunos meses más.

Cabe señalar que, de a poco, los güemenses aflojaron su postura inicial y los metanenses la mantienen a ultranza en la suya, lo que puede acarrear problemas a futuro, similares a los que tiene la ruta nacional 50, a la altura de Yrigoyen, donde la obra nunca termina de concretarse, cuando todo el resto del tramo entre Pichanal y Orán ya está para habilitarse en poco días.

Donde sí se está trabajando es en un tramo de la ruta nacional 34, entre Garmendia y Santiago del Estero, que estaba muy deteriorado. En el resto, solo se efectúa mantenimiento y arreglos menores, a la espera de la autopista.