Carrió dejó afuera del bloque Cambiemos a Lousteau 

Elisa Carrió hizo valer el 50,9% de los votos que cosechó en las elecciones legislativas del 22 de octubre pasado en la Capital. No sólo torpedeó el acuerdo entre Enrique Nosiglia y Daniel Angelici por la unidad del radicalismo porteño; también vetó el ingreso de la dupla Martín Lousteau y Carla Carrizo, sus rivales en las elecciones, en el interbloque de diputados de Cambiemos, según publicó La Nación.

"Lousteau y Carrizo no formarán parte de Cambiemos. Integrarán un bloque aparte en la cámara", confirmó ayer un importante miembro de la Cámara de Diputados. En la Legislatura porteña sucederá lo propio: los legisladores enrolados en Evolución, la marca partidaria de Lousteau, no integrarán el bloque oficialista. "No hay ninguna posibilidad. Son opositores al gobierno (de Horacio Rodríguez Larreta) y así lo expresaron", enfatizó un integrante del entorno de la líder de la Coalición Cívica.

Así las cosas, Carrió impuso su voluntad. El sábado pasado reaccionó ofuscada cuando se enteró de que Angelici y Nosiglia -dos operadores políticos que Carrió vitupera públicamente- estaban por cerrar una lista de unidad de cara a las elecciones internas de la UCR porteña el próximo domingo. En esas elecciones se iba a consagrar la unidad de Cambiemos en la Capital y la designación de Nosiglia como primer candidato a delegado para el comité nacional de la UCR, el órgano encargado de ungir al próximo jefe del partido.

Fin del acuerdo

Pero este pacto estalló cuando, el viernes pasado, el sector del radicalismo más cercano al Gobierno (Radicales en Cambiemos) pegó el portazo. Encabezado por Facundo Suárez Lastra, candidato electo por la lista de Carrió, este sector decidió dar marcha atrás ante las desavenencias internas que generaba el acuerdo.

Al día siguiente, Carrió se encargó de sepultarlo definitivamente.

"Si Cambiemos termina siendo un acuerdo entre Enrique Nosiglia y Daniel Angelici, la Coalición Cívica ARI confirma que no formará parte de este tipo de arreglos, del que nos veremos obligados a tomar distancia", advirtió el partido que lidera Carrió el sábado pasado.

La advertencia no fue sólo para los dirigentes radicales; el mensaje de Carrió estuvo dirigido al propio presidente Macri, quien habría apañado, con Angelici como mediador, el acuerdo.