VIDEO: Estaba ebrio, se subió a su moto, no la pudo encender y terminó multado

Un hombre salió de un boliche al que había asistido a la 1.20 de la mañana. Totalmente borracho se subió a su moto que tenía estacionada. Primero no encontraba la llave, después no acertaba ponerla, y más tarde se tambaleaba arriba de ella. Esto fue registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación Operativa, quien envió en forma inmediata varias patrullas motorizadas hacia el lugar. Retuvieron al hombre y le pidieron la documentación de la moto que no poseía, además presentaba un fuerte aliento etílico. Se dio intervención a Transito Municipal que retuvo la motocicleta y multó al conductor.