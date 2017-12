Macri envió un mensaje a Cristóbal López y Lázaro Báez: "Hay que pagar los impuestos"

Mauricio Macri se refirió hoy a las denuncias contra los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por las deudas de sus compañías con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Durante un acto en Tecnópolis, el Presidente dijo esta mañana que ‘hay que andar bien‘ con el organismo recaudador. ‘Si no pregúntenle a alguno que está hoy en los diarios‘, lanzó.

Enseguida, añadió: ‘Hay que pagar los impuestos, no hay que apropiarse de impuestos que no son propios‘.

El mandatario encabezó el lanzamiento de la herramienta Exporta Simple, una plataforma digital que facilitará a las pymes la venta de sus productos en el exterior. Durante su discurso, destacó que ‘con la tecnología‘ el país también ‘recupera el federalismo porque significa que no hace falta estar en Buenos Aires para tener acceso a las mejores oportunidades‘. Además, abogó por ‘un desarrollo federal y justo‘ para la Argentina. Macri estuvo acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun.

Según publicó La Nación, la AFIP, que está a cargo de Alberto Abad desde que Macri llegó a la Casa Rosada, acusó a Ricardo Echegaray de haberle ocultado a la Justicia que Lázaro Báez adeudaba $ 1.700 millones en impuestos impagos.