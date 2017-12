Movida solidaria y deportiva para el Chaco salteño

La banda del “Turco” Roberto Salomón convocó a la sociedad toda para participar de una movida deportiva solidaria para llevar una alegría para estas fiestas de fin de año para una comunidad del Chaco salteño.

“La idea es que haciendo deporte podemos ayudar a gente que no tiene acceso a cuestiones elementales como un par de zapatillas”, dijo Salomón.

El grupo del Turco quiere llevar lo que recauden hasta el próximo viernes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, para el paraje de Capitán Pagés, a casi 500 kilómetros de la capital salteña, sobre la ruta nacional 81, ya casi en el límite con la provincia de Formosa.

Para eso organizó para el jueves una media jornada de actividades en las dos direcciones del gimnasio Full Center, uno en Entre Rios 865 y el otro en Florida 744.

Estas actividades serán de boxeo, full cross, tae box, pilates, localizada y otras; todas con una duración de 30 minutos cada una. Cada uno que participe puede llevar lo que luego será entregado a las comunidades wichi. Las clases arrancan desde las 19.30 y se extenderán hasta las 21.30 aproximadamente.

“Necesitamos de todo para darle una buena Navidad y un feliz Año Nuevo a esta gente que está tan alejada de todo y que necesita de todo. Es por eso que le pedimos a la comunidad ropa, zapatillas, agua y alimentos no perecedero. También le pedimos herramientas de trabajo, en especial en lo que hace a carpintería. A todo eso lo vamos a llevar en camionetas, vamos a jugar al fútbol allá y nos volveremos tras compartir un almuerzo”, dijo el profesor.

Entonces, para pasar el limpio, aquel que quiera mandar su ayuda a la gente del Chaco salteño puede llevar su donación al gimnasio a cualquier hora o puede participar si quiere de la actividad física y así ayudará a la familia Salomón a llevar un alivio solidario para estas fiestas.

Para eso hay tiempo hasta el jueves a las 21 y si quiere llamar puede hacerlo al (0387) 4 319044 por cualquier consulta o más información.

No es la primera vez que realizan estás movidas solidarias. Ya tienen antecedentes en llevar su solidaridad al Hogar de Niños del padre Diego de San Ramón de la Nueva Orán, a donde llevan juguetes para el Día del Niño y este año recibieron a unos 3 mil peregrinos, que vienen de San Antonio de los Cobres con un almuerzo en medio de la montaña.

Esta es la segunda vez que Salomón parte para la ruta 81 y todo aporte viene bien para la gente del monte chaqueño.