VIDEO: Terrible caso de bullying en un colegio secundario

La provincia de Formosa se enfrenta a niveles alarmantes de casos de violencia en las escuelas. Las denuncias son cada vez más y muchas veces quedan registradas por celulares de otros compañeros. En las últimas horas un estudiante subió un video de un alumno golpeando a otros en la secundaria Bernardo Houssay de la localidad de El Espinillo.

Las imágenes son terribles. Registran dos golpizas diferentes de un adolescente a otro. Según el medio Noticias Formosa, la denuncia pública de lo que pasa en ese colegio la empezó una exalumna, casi como una campaña para pedir ayuda e intervención en las aulas: “Lo comparto para hacer referencia el bullying que azota nuestra provincia”.

Según un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras publicado en octubre, en 2017 se registraron un 30% más de casos de abuso escolar que en 2016 en toda la Argentina. En Formosa, fueron en total 191 las denuncias, ubicándola en el quinto puesto a nivel nacional y primera en la región NEA, por delante de Chaco, Misiones y Corrientes.

Este es el texto que escribió la ex alumna del colegio

“Esto sucede en la Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 8 Bernardo Houssay de El Espinillo. Está de más decir que lo comparto para hacer referencia el bullying que azota nuestra provincia. Y me encantaría que lo publiquen así los padres sientan vergüenza de lo que han criado. Que esto viene de casa señores. Estaré agradecida a que podamos difundirlo para que podamos frenarlo!” contó.

“Me tomo el atrevimiento y me hago cargo de hacer público este video por unas horas porque siento que no es algo que se me va a escapar a mi como espinillense, como ciudadana, ni como ex alumna de esta institución. Este video me hizo doler el corazón. porque a la violencia no hay que dejarla pasar desapercibida. El bullying es algo que no pasa desapercibido, hoy en la actualidad, Argentina cuenta con más de 3000 casos y en Formosa más de 200. y otra cosa?

“Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Argentina lidera el Ranking de Bullying en colegios secundarios. la violencia es lo que afecta el proceso pedagógico en las escuelas, y las consecuencias pueden abarcar desde la deserción escolar hasta graves problemas psicológicos en los niños y adolescentes.

La culpa no tienen los profesores, la directora, ni nadie de la institución. la mayoría de las familias tienden a relegar todas las responsabilidades a la escuela siendo que el niño debe ser educado en la casa, por valores fundamentales como el respeto, la tolerancia y al convivencia. padres preocupense por la educación y formación de sus hijos. no dejemos que estas cosas sigan ocurriendo. tratemos todos juntos de poner nuestro granito de arena para cambiar, aceptar las diferencias y vivir en paz. TOMEMOS CONCIENCIA”, escribió Priscila Salinas.