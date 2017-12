Agüero: “Mejor que no nos pongan como candidatos en el Mundial”

El delantero Sergio Agüero destacó como un aspecto positivo que no se ponga como favorita a la Selección argentina para el Mundial Rusia 2018.

Además, el Kun ponderó a Francia, Alemania y Brasil como los favoritos a quedarse con el máximo evento del fútbol.

“Mejor que no nos pongan como candidatos. Francia está jugando muy bien, tiene jugadores jóvenes, buenos y rápidos. Alemania siempre está rompiendo las bolas y también Brasil, que hizo una eliminatoria impecable. Todos van a decir que ellos son los favoritos. Nosotros tenemos que estar tranquilos e ir de a poco como fue con (Alejandro) Sabella”, dijo.

Sobre el grupo que le tocó a Argentina, compuesto por Islandia, Croacia y Nigeria, afirmó que “no será nada fácil. Islandia juega bien, es ordenado. Tiene a (Gylfi) Sigurdsson que maneja todo del medio para arriba. Y creo Croacia es un duro adversario, quizás el más completo”, sostuvo en una entrevista en TyC Sports.

Agüero elogió a Mascherano, quien jugó gran parte del amistoso frente a Nigeria con una lesión muscular: “Está loquito porque siguió jugando. Después cuando comíamos nos dijo ‘creo que me rompí todo, sentí algo a los 20 minutos’. Luego fue a Barcelona y se confirmó que tuvo un desgarro”.

El Kun, que disputará su tercer Mundial, se mostró ilusionado “en poder hacer las cosas que no pude en los otros”, en referencia a los pocos minutos que tuvo en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Acerca de las críticas que a veces reciben los futbolistas de la Selección, reconoció que “molesta cuando opinan por cosas extrafutbolísticas”.

Cuestionado sobre ‘el club de amigos de Messi’ que dijo el preparador físico Carlos Dibos, fue claro: “Si jugaran los amigos de Leo, yo hubiera estado en el Mundial 2006. El que me dio la titularidad a mí en Argentina fue Sabella”.