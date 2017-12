Guillermo: “Decir que vamos a ganar la Copa Libertadores es mentir”

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, bajó las expectativas con respecto al gran objetivo xeneize para 2018, al señalar que “decir que vamos a ganar la Copa Libertadores es mentir”.

“Mas allá de que no lo hemos hablado con los jugadores porque todavía no terminó el año, nosotros trabajamos siempre para poner a Boca en lo mas alto, pero decir que vamos a ganar la Copa es mentir”, expresó Guillermo.

“Vamos a luchar para dar lo mejor, pero juegan buenos equipos, los brasileños, los argentinos. Va a ser una Copa difícil y no podemos exagerar ni mentir”, dijo el Mellizo en declaraciones a TyC Sports.

En cuanto a la llegada de posibles refuerzos, sostuvo que la semana que viene se sentará “con el presidente (Daniel Angelici) y vamos a evaluar qué necesitamos y qué jugadores que tengan ofertas de otros clubes se pueden ir”.

“La personalidad y la actitud es algo que tenemos que considerar a la hora de buscar refuerzos. Y todavía más en Boca porque no es sencillo estar acá. Ahora es más difícil que antes”, agregó.

“Tengo a dos figuras como (Fernando) Gago y (Darío) Benedetto lesionados y que no van a poder estar en la primera parte del año. Viene Whanchope (Ramón Abila), pero quizás busquemos otro nueve. También reforzaremos el medio, Sebastián Pérez no puede estar por el cupo y por supuesto que (Walter) Montoya interesa, es un jugador notable que por algo lo compró el Sevilla. Y también trataremos de cubrir algún puesto de la defensa, depende de quién se vaya”, explicó.

Respecto de Carlos Tevez, el Melli señaló que “sería una ilusión tenerlo. es una decisión personal y no tenemos que meternos. Tiene un año más de contrato más en China y tiene que resolver esa situación”.

Consultado por el puesto de arquero, dijo que “con (Agustín) Rossi y (Guillermo) Sara estamos bien. No creo que sea un lugar donde necesitemos reforzar”.