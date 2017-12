Impresionante: Manu Ginóbili asombró al mundo del básquetbol con un gran salto 

Manu Ginóbili sigue desafiando los límites. Después de la noche de descanso que Greg Popovich le dio el domingo en Oklahoma, el bahiense de 40 años, 4 meses y 6 días volvió al equipo e hizo un valioso aporte para una nueva victoria de San Antonio.

Esta vez fue por un ajustado 96-93 ante Detroit, en el AT&T Center de la ciudad texana, que mantiene a los Spurs en la tercera colocación de la conferencia Oeste, con 16 ganados y 8 perdidos, según señaló Clarín.

Con 26' 25" en la cancha, Ginóbili estuvo a 9 segundos de igualar su récord de minutos en la temporada (jugo 26' 34" ante Charlotte, con victoria 108-101). Y en ese rato sumó 12 puntos (1/3 dobles, 3/6 triples y 1/1 libres), 2 rebotes, 3 asistencias y 1 robo.

Ese único doble convertido fue el moño a la gran jugada de la noche. Todo comenzó en una tremenda tapa de Danny Green a Andre Drummond. Y a partir de ahí la tocaron todos. El rebote cayó en manos de LaMarcus Aldridge, que descargó rápido para Rudy Gay. Antes de cruzar la línea de mitad de cancha se la dio a Green, este a Patty Mills y el australiano a Manu.

