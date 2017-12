Muy sensuales: dos adultos mayores se lucieron bailando reggaetón en un casino de Miami

El ritmo se lleva en la sangre y definitivamente, no se pierde con los años. Una pareja de ancianos ha dejado boquiabierto a más de uno cuando sin inhibiciones decidieron a salir a la pista de baile del casino Magic City de la ciudad de Miami, para bailar una canción de reggaetón con mucha dedicación.

En un video publicado por la cuenta del casino el sábado, se muestra a la mujer moviendo fuertemente sus caderas muy cerca del cuerpo del hombre, que intentaba a su vez moverse sensualmente con una mano en el piso, según señala el diario el Nuevo Herald.

El video de casi un minuto muestra a la pareja rodeada de una decena de testigos que los incitaban a seguir bailando y hasta grababan el inesperado baile en sus teléfonos celulares.

La sensualidad de la pareja —que todavía no ha sido identificada— no ha pasado desapercibida para los usuarios en Facebook, especialmente por la edad de los bailadores. “Yo de viejo con la jevita mía”, escribieron los comediantes cubanos conocidos como Los Pichy Boys cuando compartieron el video con sus seguidores.

“Quisieran muchas personas llegar a esa edad y poder bailar como ellos”, escribió Ania Padrón, un comentario que ha recibido 189 reacciones.

Sin embargo, otros consideraron inapropiado el baile. “Viejos ridículos, parecen que no quemaron sus etapas”, comentó Natividad Concepción en Facebook.

“Si yo fuera la nieta me escondo y eso que yo soy de esas personas que trato de aceptar todo pero no me gustó! Mejor un vals, una cumbia, salsa para los señores”, escribió Gery Flores.

Esta no es la primera vez que un video de personas bailando reggaetón genera controversia. Es común videos de menores de edad moviéndose sensualmente al ritmo de esta música urbana que se ha popularizado en América Latina durante la última década, generando la inquietud de cuándo se es demasiado joven (o demasiado viejo) para bailar reggaetón.