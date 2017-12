Marcharán mañana en todo el país contra las reformas laboral y previsional

Organizaciones sindicales, sociales y partidos de izquierda realizaran mañana un paro de actividades y una nueva movilización, esta vez a la Plaza de Mayo, en rechazo a las reformas laboral y previsional que impulsa el Gobierno. En Salta, la convocatoria es a partir de la 10 en la plaza 9 de julio.

De la marcha participarán ATE, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Aceiteros, Fesprosa, AAPM, docentes universitarios enrolados en la Conadu Histórica, Cicop, Ademys, Trabajadores del Cuero, Sipreba, UCRA, Sutna y de AGD- UBA, entre otros.

La medida llega luego de la multitudinaria protesta que llevaron adelante la semana pasada las dos CTA y un sector de la CGT frente al Congreso Nacional para expresar sus críticas por estas iniciativas del Ejecutivo. Se calcula que el pasado 29 de noviembre, unas 300 mil personas se dieron cita para protestar contra las reformas impulsadas por el Gobierno.

En aquella jornada el proyecto de reforma previsional obtuvo sanción del Senado, mientras que aún debe ser aprobado en Diputados para convertirse en ley, mientras que la reforma laboral quedó trabada en la Cámara alta y todo indica que ya no se tratará este año.

Por su parte, ATE difundió un documento con los motivos del paro y la marcha: "Rechazo a las reformas laboral, previsional y los pactos fiscales de las provincias que este Gobierno quiere implementar en contra de los trabajadores; repudio a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales; baste de precarización, cese de despidos e incorporación inmediata y 82 por ciento móvil para los jubilados", indicó.

"Va a ser una movilización masiva donde se va a expresar nuestro pueblo en contra las políticas sociales y económicas de este Gobierno", sostuvo el referente de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró sobre la marcha de este miércoles.

Por su parte, le jefe de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, sostuvo:

"Que sepa el presidente Macri y quienes están avalando estas leyes infames, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que estas leyes se aprueben, para que el Congreso no sea un infame cuerpo que vote leyes contra el pueblo sino que sea un espacio que recepte la voluntad popular de las organizaciones del pueblo".

"La única manera de ponerle freno a estos proyectos que presenta Macri es la organización. Por eso no solamente nos movilizaremos sino que cortaremos rutas y haremos lo imposible para que esta ley no se apruebe", agregó el líder de ATE, cuya columna concentrará este miércoles en el Congreso y desde allí bajará por la Avenida de Mayo hacia la plaza.

En tanto, el delegado ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero afirmó: "Por más que tenga los votos necesarios, los trabajadores vamos a seguir estando en la calle porque ya vivimos esto en los 90 y sabemos que la única manera que los compañeros no pasen hambre es estar en la calle".