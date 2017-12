Urtubey dijo que Cristina Kirchner es un obstáculo para la recuperación del peronismo

Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner es un ‘obstáculo‘ para la recuperación del peronismo y planteó que ‘el Partido Justicialista debe construir una alterativa que ofrezca propuestas a la gente‘ con vistas a las elecciones presidenciales de 2019.

Tras participar de una reunión en Córdoba con los gobernadores peronistas Juan Schiaretti (anfitrión), Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Casas (La Rioja), Urtubey remarcó que ‘nadie piensa que el kirchnerismo pueda volver como gobierno‘ y remató: ‘La principal socia que tiene el actual gobierno es la ex presidenta porque en ese juego del bueno y el malo se legitima todo‘.

Asimismo, Urtubey consideró en rueda de prensa que ‘el kirchnerismo le hizo mucho daño al peronismo‘.

Con relación al rol de José Luis Gioja al frente del PJ nacional, manifestó: ‘Fui uno de los impulsores de que tuviera una posición en la que pudiera articular a los distintos sectores del partido‘.

Y añadió: ‘Eso no ha sido posible. Quedó encerrado en su lógica de contener a sectores kirchneristas. Yo creo que no se puede construir un espacio sobre la base de la defensa política de aquellos que se robaron todo‘.

Luego de participar del lanzamiento oficial en Córdoba del Rally Dakar 2018, los mandatarios peronistas realizaron también una reunión para definir la conformación del bloque de diputados nacionales del Justicialista Federal.

En ese encuentro, se determinó que el bloque Justicialista Federal lo integrarán Diego Bossio, Alberto Roberti, Eduardo Bucca (Buenos Aires); Oscar Macías (Corrientes); Sergio Ziliotto, Ariel Rauschernberger y Melina Delu (La Pampa); Luis Beder Herrera y Danilo Flores (La Rioja); Pedro Miranda (Mendoza); Javier David y Pablo Kosiner (Salta); Aida Pertile y Juan Mosqueda (Chaco); Juan Bahilo y Mayda Cresto (Entre Ríos); y Carolina Moises y Jose Luis Martiarena (Jujuy).

El bloque Justicialista Federal, que será conducido por el salteño Kosiner, tendrá interbloques con legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba, Misiones y Tucumán.

En cuanto a la reforma previsional, Urtubey dijo: ‘Cuando el Gobierno resuelve el tema del Conurbano, en la provincia de Buenos Aires, automáticamente genera este problema en la Anses, porque los fondos, al eliminar un artículo en la ley de Ganancias en donde estaba el tope del fondo del Conurbano, también estaba el financiamiento de la Anses ‘.

En ese sentido, manifestó: ‘El Gobierno planteó una compensación a las provincias por la inflación y quiso utilizar lo mismo para los jubilados, y le dijimos que no. El actual sistema prevé una cosa y lo acordado en el Senado es un punto intermedio‘.

‘Es mucho mejor que el proyecto del Gobierno, y es peor que el que tienen ahora. Es un punto intermedio que sostiene la Anses. Es lo que puede pagar‘, amplió.

Urtubey concluyó: ‘El Gobierno quería que se actualizara sólo por inflación; nosotros no porque queríamos un índice mayor y me parece que hasta ahí es donde se pudo‘.

En otro orden, aseguró que el Presidente (Mauricio Macri) está ‘consolidado políticamente‘, luego del gran resultado obtenido en las legislativas.

Analizó que ‘se rompió el estigma de que sólo puede gobernar el peronismo. Eso es muy bueno. Y que a nosotros algún día nos permita llegar al gobierno porque somos mejores. Es una avance cualitativo‘, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Urtubey destacó que Argentina ha empezado a reposicionarse en el contexto regional e internacional, así como en el marco del G20, y se ha reinsertado en el mercado de capitales. ‘Argentina ha hecho bien las tareas‘, apuntó. Sin embargo, remarcó que ‘hay un excesivo celo en la política monetaria‘, por el cual las tasas de interés están ‘muy altas‘.