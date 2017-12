Tierra del Fuego: la UOM dio marcha atrás con el acuerdo que congelaba los salarios 2 años

Tras el establecimiento licencias automáticas para la importación de productos electrónicos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande (Tierra del Fuego) anunció este martes que "no homologará" el acuerdo suscripto con la cámara de empresas electrónicas radicadas en esa ciudad fueguina, que estipulaba el congelamiento salarial por dos años para los trabajadores del sector.

Según comunicaron dirigentes del sindicato en conferencia de prensa, la decisión se tomó en el marco de un congreso de delegados, donde los gremialistas denunciaron "presiones y extorsiones a la que fueron expuestos" a la hora de firmar el acuerdo con funcionarios provinciales, nacionales y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte).

Por la apertura de importaciones de productos electrónicos, la UOM solicitó "no se dé por homologado el acuerdo firmado el 13 de noviembre de 2017", en el que se congelaban las paritarias desde junio de 2018 a junio de 2020, a cambio de que no haya ni despidos ni suspensiones en ese mismo período. "Aún con la firma de este acuerdo, el Gobierno ha avanzado en la firma de un decreto que modifica los aranceles a los productos importados y además ha eliminado las licencias no automáticas (por lo que) nos hemos visto en la obligación de avaluar y actuar consecuentemente", indicó el secretario general adjunto, Marcos Linares.



La prensa local informó que la resolución de la UOM es producto de las asambleas que se vinieron realizando en las fábricas durante los últimos días. De esas reuniones se concluyó que el pacto generó "un gran descontento que transciende incluso a los límites de nuestra organización". En un documento público, la filial riograndense se refirió a las declaraciones de funcionarios nacionales, provinciales, senadores, legisladores y hasta la gobernadora Rosana Bertone, "por atacar a esta organización gremial y los esfuerzos puestos en la búsqueda de generar la posibilidad de defender el mantenimiento de los puestos de trabajo".



"Más perjudicial es la resolución del Gobierno nacional que viene a dejar sin efecto los trámites denominados Licencias no Automáticas que actuaban como una barrera para limitar el ingreso a la importación de productos que afecten a la industria nacional y pongan en riesgo los puestos de trabajo", sostuvieron en un escrito.



Asimismo, Linares recordó que el mes pasado se alcanzó un acuerdo porque "se dio una extorsión" y aseguró que por las consiguientes "expresiones de algunos sectores del ámbito político es que entendemos que no hay ninguna posibilidad de que ese acuerdo sea homologado".



La negativa de los metalúrgicos deja en stand by la aplicación del convenio, que hoy debía ser homologado para que entre en vigencia a nivel nacional. "No tenemos claro, la real posición que va a tener el Ministerio de Trabajo en cuanto a esto, lo que tenemos claro es que vamos a solicitar que el acuerdo no sea homologado", afirmó Linares.



En ese marco, el gremialista anunció una huelga para este miércoles de 14 a 17 horas, con una movilización desde el Parque Industrial al centro de Río Grande. Pero además, como supuestamente quedaría sin efecto el acuerdo, impulsarán un proyecto de ley en la Legislatura fueguina para evitar despidos en el sector. "Queremos que se decrete la emergencia laboral y ocupacional por el término de un año, que se garanticen las paritarias libres para todos los sectores y que no se intente condicionar a ningún tipo de sector, tanto en el ámbito público como privado y que se prohíba los despidos", enfatizó Linares en conferencia.



Empresarios descontentos



Más temprano, el presidente de Afarte, Federico Hellemayer, definió como "desafortunada" la medida del Gobierno nacional de establecer licencias automáticas para la importación de productos electrónicos aunque admitió que "las autoridades nos había adelantado que ello iba a suceder desde el inicio de la actual gestión".



Hellemayer no descartó que el tema de las licencias, sumado al acuerdo para la disminución gradual de impuestos internos, constituya "una presión" para "acelerar la rebaja de precios" dentro del rubro, pero anticipó que "ello no se logrará hasta dentro de algunos meses".



"Va a haber una disminución de precios por el tema de los impuestos pero será con el correr de las semanas, o de los meses, porque en la industria hay stock y mercadería en tránsito. Me parece que es un evento desafortunado sumar las dos medidas (los impuestos y las licencias automáticas) creyendo que con eso se acelera algún plazo", enfatizó el empresario en diálogo con medios locales.



La Secretaría de Comercio dispuso a través de la Resolución 898, publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial, que la importación de varios artículos electrónicos, como celulares, aires acondicionados, microondas, televisores y equipos de audio y DVD, dejarán de tener régimen de licencias no automáticas y pasarán al de licencias automáticas.

Fuente: agencia NA y ámbito.com