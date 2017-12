Pases libres: se habilitarán 100 boletos por usuario

El cambio de Gabinete salteño y el plan de reforma fiscal impulsado por el presidente Mauricio Macri se hacen notar en todos los estamentos de la administración. También en el transporte público,

Ayer, el presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, Federico Hanne, informó que se va a establecer un límite a los boletos gratuitos. Solo se entregarán cien por beneficiario por mes no acumulativos. La razón es crear “una barrera lógica” a los abusos. Federico Hanne explicó que de ese modo se garantiza a cada persona un cupo de 5 viajes por día, cuando el promedio es de 2,3 a 2,6 viajes.

Los pases gratuitos equivalen al 52,7% de los boletos urbanos y al 41,7% de los interurbanos. Una evaluación del uso que se hace con tales pasajes reveló casos de jubilados que hicieron 356 viajes por mes, o el de unos 500 estudiantes universitarios que realizaron 13 mil viajes en líneas que no pasan por ninguna universidad. “Nosotros queremos preservar este beneficio, porque es bueno para la gente pero vamos a asegurarnos de que no haya trampas. Entre otras medidas, los estudiantes terciarios y universitarios deberán acreditar su situación y su regularidad dos veces por año”, precisó Hanne. Sobre el tema, el funcionario informó a los legisladores que integran la comisión bicameral de seguimiento de la AMT y de Saeta. Estuvieron Claudio Del Plá, Arturo Borelli, Mario Ábalos, Rosana Guantay, Héctor Chibán, Julio Moreno, Bettina Romero, Javier Díez Villa, María Silvina Abilés, María Laura De La Zerda, Guillermo Durand Cornejo y Sergio Ramos.

La papa caliente

En esa reunión, el tramo más intenso correspondió al debate sobre el aumento de los precios de los boletos. Hanne adelantó que es “una decisión política del gobierno provincial de que Salta siga teniendo el boleto de transporte urbano más bajo del país”. Es decir, que aumentará a lo largo de seis meses sin sobrepasar la media nacional de 10 pesos. Salta tiene uno de los boletos urbanos más bajos del país. Casi la mitad que en Jujuy, pero la suba que se impulsa merodea el 50% pueda superar la media nacional, es decir, deberá estar por debajo de los $10. “De no ser por los subsidios, rondaría hoy los $16,75”, manifestó Hanne a los legisladores.

Al fundamentar la decisión de aumentar los pasajes, Hanne invocó “el compromiso de Salta de cumplir con el pacto fiscal firmado con Nación”, y resaltó el congelamiento del subsidio a nivel nacional desde el 2009. Los legisladores, en su mayoría opositores, pidieron prudencia y cuestionaron la urgencia oficial.

Claudio Del Plá (PO) criticó el incremento por cuanto supera los aumentos salariales. Julio Moreno, de Cambiemos País, sostuvo que será fuerte la incidencia del aumento del boleto en el bolsillo del trabajador y recordó que el pacto será gradual hasta julio de 2018.

Mario Ábalos recordó la función fundamental del servicio de las líneas que cubren Cerrillos y la diputada Rosana Guantay recalco su preocupación por “las trabajadoras de casas de familias, albañiles, y todas las personas que dependen del transporte público”.