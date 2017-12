Patricia Argañaraz: “Pretenden dejar un gremio acéfalo, suspendiendo la elección”

Este domingo, la Asociación Docente Provincial (ADP) elegirá autoridades para los próximos cuatro años. La actual titular del gremio, Patricia Argañaraz, va por más, como dice su eslogan de campaña, tras cinco años y medio al frente de la gestión, uno y medio por herencia y el resto por elección.

Los principales cargos de la lista 2 Celeste, de la que forma parte, esta vez están integrados por mujeres. Viviana Figueroa como adjunta y Marita Cerezo, tesorera. Argañaraz es también subsecretaria de Acción Social en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), a la que pertenece la ADP. La gremialista no se calla nada, minimiza las múltiples denuncias en su contra por irregularidades y está confiada de que los docentes la van a elegir nuevamente.

Esta mañana (por ayer) hubo una audiencia judicial por las denuncias por supuestas irregularidades en la campaña. La ADP, ¿asistió?

Sí, nosotros fuimos a aclarar. La Junta Electoral por un lado y la comisión directiva de ADP por otro. Ellos aducían que no fueron avisados en tiempo y forma, pero eso es falso. El 10 de junio se publicó en el diario de mayor tirada la convocatoria a una asamblea extraordinaria para nombrar la Junta Electoral, que se realizó el 16 de junio. Se cumplieron todos los pasos; es más, ellos participaron de esa asamblea.

Nosotros le atribuimos esto al Partido Obrero, porque la lista 1, llámese Multicolor, está conformada por la mayoría, con representantes de Tribuna Docente, menos uno o dos que están siendo utilizados como títeres. Cuando fue la elección de Ctera nos reclamaron que no podíamos hacerla un día hábil, laborable, porque no los dejaban salir a votar, por eso lo hicimos el domingo. Ahora dicen que no, que cómo lo vamos a hacer un domingo, que tendría que ser laborable. Estas elecciones son gremiales, no podemos utilizar las instituciones como sede para esta finalidad.

Se denunció fraude en el voto por correo...

Sí, es una mentira. Los votos por correo son 770 contra los 13.600 presenciales. No significan ni la tercera parte del total de votantes. Se lo demostró a través de la Junta Electoral. Lo que pretenden es dejar un gremio acéfalo, porque el vencimiento de nuestro mandato es el 27 de diciembre, ya los tiempos no nos están dando.

Ellos pretenden hacer suspender el acto eleccionario. Para esto tuvieron tiempos formales, pero no lo hicieron como están acostumbrados. El Partido Obrero continuamente transgrede normas y cree tener la razón. Si estaban en contra de todo esto, ¿por qué presentaron su lista entonces? Nunca dijeron estar en disconformidad con la metodología, la cantidad de mesas, y ahora, a días de las elecciones, salen con esto.

Pero, ¿qué dijo la Justicia?

El miércoles se expide la Justicia. Pero la preocupación debería ser la característica de los candidatos que ellos tienen, el PO está llevando a la cabeza a un hombre que ejerce violencia de género en contra de su esposa y llama la atención que quiera estar al frente de un sindicato en el que la mayoría son mujeres.

¿Cuáles son sus propuestas para esta nueva etapa?

Nosotros vamos por más. Hemos recorrido toda la provincia, hasta en zonas inhóspitas, recalcando nuestro compromiso con la docencia. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, se vienen cambios en la educación a nivel nacional, se pretenden cerrar muchos terciarios y ya está pasando en Jujuy, por ejemplo. Estamos alertas.

La edad jubilatoria, vamos a tener que estar más unidos que nunca. Se avanzará con el albergue estudiantil, las casas particulares, porque el IPV también va a desaparecer, solo van a quedar los docentes que tengan ingreso de hasta 15 mil pesos. Continúa la lucha por el impuesto a las ganancias, vamos a tener que sentarnos a defender los derechos que ya habíamos adquirido.

La no instalación de relojes digitales en las instituciones con un gasto innecesario de más de 4 millones, cuando tenemos escuelas que se nos caen los techos.

Pedimos que se revise el calendario escolar porque hay zonas donde no podemos ir a clases hasta el 22 de diciembre por la ola de calor o el brote de hantavirus, como pasó en Orán.

Mencionó el cierre de terciarios...

Te dicen que en Salta no va a haber cierres, pero sabemos que ya hay una voluntad. La Nación, de los 44 millones que mandaba para sostener los terciarios, ahora va a mandar 22 millones.

