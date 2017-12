El rojo apela a su mística copera ante Flamengo

Independiente recibirá hoy, desde las 21.45, a Flamengo, de Brasil, por la primera final de la Copa Sudamericana que reeditará un duelo entre dos equipos históricos del continente.

El partido se disputará en un colmado estadio Libertadores de América, con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar y la transmisión de Fox Sports.

La revancha se jugará el próximo miércoles 13 en el Maracaná de Río de Janeiro y, en caso de empate en el global, no tendrá valor doble el gol convertido en condición de visitante.

A siete años de su última conquista internacional (Sudamericana 2010), el rojo volverá a protagonizar una noche de copa ante un rival de peso, también sediento de títulos.

Además de la gloria (y los dos millones de dólares de premio), el Independiente buscará un reposicionamiento internacional, luego de varios años de sufrimiento que incluyeron un histórico descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

De la mano de Ariel Holan, quien llegó bajo un manto de dudas por su pasado en el hockey y con apenas una experiencia futbolera en Defensa y Justicia, el rojo recuperó esa vieja mística copera y con un fútbol vistoso llegó a la definición de un torneo que -de ganarlo- le dará la posibilidad de volver a jugar la Libertadores y competir por dos títulos más: la Recopa Sudamericana y la Suruga Bank.

El equipo de Holan contará con el apoyo multitudinario de más de cuarenta mil gargantas que agotaron todas las localidades y pondrán a tope el Libertadores de América.

El entrenador aún no confirmó el equipo pero no variará mucho del que jugó las semifinales ante Libertad, de Paraguay.

Flamengo comenzó la temporada con la ilusión de volver a ganar la Libertadores luego de 36 años pero terminó tercero en el grupo 4 y tuvo que seguir su camino en la Sudamericana.

Flamengo llega a este compromiso sin una de sus máximas figuras, ya que Paolo Guerrero está suspendido por doping y se perdió los cruces con Fluminense y con Junior, de Colombia. A esto se le suman la lesiones del arquero Diego Alves y del atacante colombiano Orlando Berrío.

En el banco de suplentes estará Federico Mancuello, muy identificado con el rojo.

Independiente y Flamengo volverán a jugar una final luego de la Supercopa de 1995 que conquistó el rojo tras ganar la ida 2-0 y perder la vuelta 1-0.

Independiente:Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Taglifico y Martín Silva; Diego Rodríguez y Nicolás Domingo; Ezequiel Barco, Maximiliano Meza y Juan Sánchez Miño; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Flamengo:César; Pará, Réver o Rafael Vaz, Juan y Miguel Trauco; Willian Arao, Gustavo Cuéllar, Diego y Everton Ribeiro; Lucas Paquetá o Everton y Felipe Vizéu. DT: Reinaldo Rueda.

Hora de comienzo:20.45

Cancha:Independiente

Arbitro:Mario Díaz de Vivar (Paraguay)

TV:Fox Sports.