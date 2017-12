Etienne Lavigne: “Kevin Benavides es uno de los grandes candidatos”

Etienne Lavigne es el director general del Dakar. Conoce como nadie la logística de la competencia y se interesa en saber sobre cada uno de los pilotos que la desafían. La próxima edición que arrancará el sábado 6 de enero será muy especial para él, porque la carrera más difícil del mundo cumplirá 40 ediciones y una década desde su arribo a Sudamérica.

La amenaza terrorista en África que pudo haber terminado con el Dakar, finalmente quedó en el pasado y hoy está lejos de marcharse de un continente que los recibió con los brazos abiertos. Por ese motivo, Lavigne (de origen francés) se siente local en el sur americano y especialmente en Argentina, ya que es el único país que continúa invicto desde 2009.

Ayer, antes de dialogar sobre el nuevo recorrido, desde el Centro Cívico de Córdoba, se hizo un tiempo para dar unas sentidas palabras sobre los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se encuentra desaparecido.

“Quiero dejarles un abrazo a nuestros amigos marinos y a toda la gente de Mar del Plata que nos acompañó en 2012”, dijo delante de todos, visiblemente conmovido.

En todos estos años, el Dakar atravesó 20 provincias del territorio nacional y en su cuarenta aniversario, La Docta será sede de la consagración de los mejores.

Desde la ciudad donde se montará el podio de llegada, y tras la conferencia de prensa, Lavigne tuvo un mano a mano con El Tribuno, donde habló de lo difícil que será el trayecto venidero, de las posibilidades deKevin Benavidesy por qué Salta fue elegida nuevamente como una de las bases del recorrido.

En la presentación, pasaron imágenes de los principales pilotos del Dakar y solo hubo dos argentinos; Kevin Benavides (en motos) y Federico Villagra (en camiones), ¿son los representantes nacionales con más posibilidades de ganar?

No sé si van a ganar porque hasta que no termine la carrera no se sabe realmente lo que puede pasar. Sin embargo, pienso que tanto Kevin Benavides como Federico Villagra tienen grandes chances de obtener el triunfo o integrar el podio.

El mayor de los Benavides fue subcampeón del mundo este año y revelación en su debut y única participación en el Dakar, ¿particularmente cómo lo vé a él?

La experiencia y el nivel de Kevin Benavides lo transforman en uno de los grandes candidatos. Conoce muy bien el evento y los riesgos del mismo. Creo que sus posibilidades son aún más altas que las de antes y eso puede permitirle hacer grandes cosas en el próximo Dakar.

¿Las dudas que plantea son por las complicadas etapas del trayecto, más que por un duelo entre los pilotos candidatos?

Es que, sabes, la competencia del Dakar es súper, súper dura. Digo que los que pueden ganar son los que tienen experiencia, que saben manejar bien y que pueden lograrlo con el esfuerzo de dos semanas.

Esta edición cuenta con dos días más que la competencia pasada. Serán 14 etapas y significa mucho dos etapas más de carrera.

Más allá de que varía el trayecto, ¿será un Dakar muy diferente al anterior?

Sí. Tenemos un recorrido superdifícil y pienso que con Marc Comina hemos armado el trayecto más duro de la historia del Dakar en este continente.

¿Con qué Dakar se van a encontrar tanto los pilotos como el público en general?

Con una superinteresante geografía dividida en tres. La parte peruana con su desierto famoso y mítico. Cuenta con arena, dunas y sus especiales de navegación.

Luego la parte de Bolivia con su altiplano; con localidades como La Paz que tienen entre 3.800 y 4.300 metros de altura. Esto es un esfuerzo físico muy intenso para todos, más que nada para los que andan en motos.

La última parte es la de Argentina, con una geografía que nos gusta mucho, especialmente en todo el noroeste del país. Es la parte más difícil para terminar el evento, donde habrá un calor intenso, con temperaturas muy altas, ya que hablamos casi de 48 grados.

Es la novena vez que el Dakar va a atravesar el territorio salteño, ¿qué es lo que más le gusta de la provincia?

Salta es muy linda y es un punto clave en la geografía de Argentina, como lo son también algunas otras de las provincias. Nos encanta pasar por su territorio.

Cumplirán diez años en Sudamérica, ¿es lo que imaginaron cuando desembarcaron en 2009?

¡Nunca! No pensamos en tantas competencias. Al inicio fue realmente un shock superimpresionante para nosotros en la organización. El público nos impactó, sus paisajes también y 10 años después estamos aquí. Seguimos con nuestro trabajo desde la organización y es realmente una suerte y un fantástico agradecimiento a la Argentina y a sus provincias de volver a este territorio.