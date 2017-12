Gimnasia y Tiro busca abrochar su primer objetivo 

Gimnasia y Tiro tiene todo al alcance de sus manos para cerrar el año en casa de la mejor manera, pero debe lograr la victoria frente a Chaco For Ever para asegurar la clasificación a la siguiente fase del Federal A, faltando una fecha para el final de la etapa regular.

El albo tiene muy presente que no puede desaprovechar esta oportunidad, sobre todo luego de abrochar en Corrientes un estupendo triunfo sobre Dep. Mandiyú (1-2) en la fecha pasada.

Si en algo se destacó Gimnasia para llegar a esta instancia, fue demostrar que en el Gigante del Norte, donde recibirá esta noche al cuadro chaqueño desde las 21.30, es un equipo duro de vencer.

Gimnasia perdió en su fortaleza en una oportunidad y no precisamente bajo el mando de Víctor Riggio. Cayó con Sarmiento de Resistencia (1-2), en la tercera fecha con Duilio Botella como técnico.

Lo que parecía casi imposible para muchos, el Tano Riggio está muy cerca de lograrlo, claro, le costó encontrar el equipo que contradictoriamente con los resultados no es el ideal por tantas bajas por lesiones que sufrió.

El DT albiceleste, con todo lo que está en juego, tendría pensado solo retocar dos lugares en el once titular que logró los tres puntos el miércoles pasado.

En el mediocampo, Raúl Poclaba, quien a lo largo del torneo fue uno de los caudillos en ese sector, retornaría a la titularidad en cuenta de Mauricio Scaglia.

La otra variante que implementará el Tano, que también sería táctica, es el ingreso de Fabio Giménez en lugar de Lautaro Ceratto.

Por el lado de Chaco For Ever, Miguel Fullana realizará una variante obligada, Gabriel Valdez suplirá al suspendido Oscar Gómez en el círculo central.

El técnico del equipo chaqueño no descartó que podría modificar algún nombre en la última línea, lo que recién se confirmará esta noche.

Fullana está dispuesto a jugarse todo para llevarse a casa la victoria porque Chaco, que también lucha por ingresar entre los mejores cuatro que jugarán la siguiente instancia, depende de sí mismo.

El Gigante del Norte espera disfrutar de un duelo de mucha emoción y adrenalina porque chocarán dos equipos que se conocen. Chaco For Ever lleva la ventaja en las estadísticas porque derrotó de local al albo en la octava fecha 2 a 0. Esta vez la historia podría ser otra.



Los equipos:

GIMNASIA CHACO FE

M. Leguiza G. Canuto

J. Hereñú F. Valdez

G. Zuvinikar P. Russo

A. Cazula C. Verino

J. Medina E. Díaz

López Macri O. Ramírez

R. Poclaba G. Valdez

P. Motta G. Rodríguez

F. Giménez L. Alzugaray

L. Herrera D. Magno

A. Toledo H. Brizuela

DT: V. Riggio DT: M. Fullana

Estadio:Gigante del Norte

Árbitro:Ariel Montero (Tuc.)

Hora de inicio:21.30