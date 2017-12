Mariana Baraj: “Las mujeres estamos ausentes de los festivales”

Este fue un año movido paraMariana Baraj, que fue nominada para los Grammy y se llevó un Premio Gardel; también se fue de gira por Asia y se radicó definitivamente en El Carril, en uno de los paisajes más lindos del Valle de Lerma. Y aunque por eso está lejos de los grandes centros de distribución cultural del país, mantiene colaboración con lo más refinado de sus pares y así se presentará el próximo domingo en un nuevo formato, acompañada de la cantante Barbarita Palacios y de Javi Casalla, director musical y multiinstrumentista (violín, viola, guitarras y vientos) en el grupo musical que acompaña a Gustavo Santaolalla. Con pocas presentaciones en Salta -aunque como en su nominado disco para niños “Churo!”, sumó a músicos y orquesta locales- la del domingo será una oportunidad para acercarnos a su manera de comprender el folclore. “Me gustaría tocar más en Salta. Sería extraordinario que suceda, porque no toco mucho. De hecho hago una lectura de lo que pasa en los festivales y veo que en general las mujeres no tocan. Es algo que lo vengo pensando un montón. Hay mujeres que lideran proyectos y otros que no pero igual son incluidas. Sin embargo está la sensación de que en las grillas de eventos como festivales, en general no hay mujeres. Ahí hay algo que me inquieta porque veo que en realidad no se trata de una cuestión de género, sino algo más de raíz. Me pasó que en un festival por los cien años del Cuchi Leguizamón, el organizador nos dijo que no aFernando Barrientosy a mí, con quien grabamos “El Cuchi Violeta”, porque nuestra propuesta era ‘muy artística’ ¡y solo son dos voces, guitarra y bombo!”, cuenta Mariana. “Me gustaría, ya que es fin de año y pedimos deseos, que exista la posibilidad de generar espacios para otro tipo de proyectos”, señala.

Para Mariana, el domingo 10 sobre todo veremos “una reunión de amigos, con los que eventualmente nos vamos cruzando, como con Barbarita, con quien hicimos ‘Trenzadas’ y otros proyectos, como grabar un disco con Lucas Martín. Son en realidad tres discos que grabó con composiciones en las que cantaron solo mujeres e hicimos dúo con Barbarita. Esa fue una de las primeras interacciones juntas, aunque nos conocemos de toda la vida porque su mamá es la cantante Egle Martin y mi padre es el saxofonista Bernardo Baraj. Con Javier también hemos hecho shows juntos y estamos en el mismo camino, en la misma búsqueda estética. En esta oportunidad vamos a tomar temas nuestros y los vamos a reversionarlos y también vamos a hacer clásicos del folclore. Siempre es un lindo desafío y una oportunidad de juntarse con colegas a los que admirás. Cuando nos juntamos es una formación en el que la música fluye naturalmente y tenemos como ese ejercicio de juntarnos y sale música. Lo disfrutamos mucho y eso se va a ver el domingo en El Teatrino. Son momentos únicos de relectura de nuestras canciones”, dice Mariana.

Efectivamente la trayectoria de Barbarita la acercó al rock y su expresión desde temprano. “Tiene en su proyecto una conjunción de elementos desde diferentes lugares y géneros. Esas son cosas que tenemos en común en nuestra búsqueda estética. Ella tiene mucho color del rock y del pop y creo que yo también tengo un color y un abordaje similar. Nos sentimos muy afines en nuestros trabajos. Y en el caso de Javier, él es un talento ecléctico sin igual, un músico que se adapta, superductil en diferentes géneros y en todo ese abordaje, es muy particular su forma de hacerlo, su sonido”, dice. Y ante la pregunta si estar en El Carril no la aleja de este compartir con sus pares, Baraj señala que “ a veces sí extraño un poco. Igualmente como estoy todo el tiempo haciendo cosas, tocando o formando parte de proyectos de otros, a veces no da el tiempo, pero otras veces me da ganas de juntarnos y tocar solo por tocar. Ya lo haremos”, dice.