Netflix empezará producción de “House of Cards” en 2018 sin Kevin Spacey

Netflix Inc anunció ayer que la producción de la temporada final de “House of Cards” comenzará en 2018 y no contará con su protagonista, Kevin Spacey, tras las acusaciones de acoso sexual contra el actor.

Finalmente, la sexta temporada estará compuesta por ocho episodios y tendrá como figura principal a Claire Underwood, el personaje interpretado por Robin Wright.

El mes pasado, el servicio de streaming anunció a través de un comunicado que terminó su relación laboral con el actor, y que ya no seguirá adelante con la película “Gore”, la cual iba a encabezar, tras varias acusaciones de acoso sexual y conducta reprobable contra el actor ganador del Oscar.

Les queda a los autores de la serie imaginar como continuará sin Spacey, que encarnó al personaje principal, Frank Underwood, que se convirtió en el presidente de Estados Unidos. Pero el final de la quinta temporada, la serie dejó un margen interesante: su esposa, Claire Underwood, queda como su sustituta en la Casa Blanca.

Varios meses antes de las revelaciones relacionadas a Spacey, los guionistas imaginaron ya una última escena en la que Claire, la esposa del despiadado presidente encarnada por Wright, se voltea hacia la cámara y dice: “Mi turno”.

A finales de octubre, Spacey, de 58 años, fue acusado de acoso sexual por el actor Anthony Rapp. El hecho sucedió en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y Spacey 26.

Tras esa denuncia, varios testimonios se sumaron a la acusación e incluso trabajadores y exempleados de House of Cards señalaron que habían sufrido agresiones y abusos sexuales por parte de Spacey durante la producción de la serie.

En Reino Unido, Scotland Yard abrió una investigación sobre dos abusos sexuales y varios casos de acoso en el teatro londinense Old Vic, del cual Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.

El dos veces ganador del Óscar es una de las muchas personalidades de Hollywood, de la música, de la política y de los medios de comunicación cuyo comportamiento ha sido cuestionado desde que estalló el escándalo de Harvey Weinstein, productor de cine acusado de numerosos abusos y violaciones.