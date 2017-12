Se completó la ronda de homenajes del Bailando

En el arranque del programa, Marcelo anunció que, tanto en los homenajes como en el próximo ritmo, clásico, serán dos las parejas eliminadas. A continuación, Flor Vigna salió a la pista con Gonzalo Gerber para realizar una coreografía basada en Abel Pintos. En la previa, la bailarina sacó algunos “trapitos al sol” de su novio. “Me gusta tu cambio, Flor. Sacaste mucha fuerza y estás bailando muy bien. Me gustó la coreo, pero no vi mucho el homenaje”, apuntó Ángel De Brito (6) a la hora de las devoluciones. “La coreo tuvo mucha dinámica. Empezaron con un truco espectacular y mantuvieron la vara alta hasta el final. Flor se está luciendo más que nunca”, observó Carolina “Pampita” Ardohain (9). “Me pareció raro hacerle un homenaje a alguien que está vivo. Quedó deslucido, me faltó el plus de la emoción”, sostuvo Moria Casán (voto secreto). “No me gustó. Era como una muestra de fin de año de danza contemporánea”, aseguró Marcelo Polino (3). Total: 18 puntos.

Madonna sin erotismo

En segundo turno, La Chipi y Mauro Caizza realizaron un tributo a Madonna que no convenció al jurado. De Brito (5) arrancó las devoluciones preguntándole a La Chipi por la pelea entre Gabo Usandivaras y Facu Mazzei, lo que dio pie a que la bailarina recordara su encontronazo con Flor Marcasoli. “Me gustó que apostaran a lo emotivo, pero hubo muchos baches. La vi floja a La Chipi, no me convenció”, agregó el periodista. Por su parte, Pampita (5) señaló: “No era un homenaje a Madonna, era La Chipi haciendo de Madonna. Me hubiera gustado verla bailar más. Me desilusionaron”. Moria (voto secreto) opinó: “Creo que todos entraron en la meseta de diciembre. La pareja estuvo deslucida, no tuvo explosión. Faltó pasión”. En tanto, Polino (5) afirmó: “La protagonista era la única que no emanaba erotismo. Me parece que se equivocaron al elegir el personaje”. Total: 15 puntos.

Un Sol para el Flaco

Acompañada de Fernando Bertona, Sol Pérez decidió homenajear a Luis Alberto Spinetta, con Nahuel Pennisi como artista invitado. “¿Está saliendo con alguien?”, le preguntó en la previa Marcelo a la “chica del clima”, quien reveló: “Estoy conociendo a alguien y estoy muy bien”. Luego de la coreo, De Brito (10) dio el visto bueno: “Fue muy lindo todo lo que vimos. La participación de Nahuel estuvo impecable y me gustó cómo mezclaron todos los elementos”. Pampita (10) los felicitó: “Flor está incorporando muchísima técnica. Se nota su compromiso. Fue una noche mágica”. Moria (voto secreto) destacó: “Es muy difícil llevar la poesía de Spinetta a la pista. Sol está haciendo danza contemporánea al nivel de las profesionales. Estuvo todo perfecto. Fue hermoso”. Y Polino (10) concluyó: “Me gustó mucho lo que vi porque apostaron a la emoción y a la inclusión. Me encantó conocer a Nahuel, tiene un talento increíble”. Total: 30 puntos.