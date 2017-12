Club El Tribuno, para los que gustan de los placeres con beneficios

Solo se trata de que disfrutes de tus salidas sin gastar de más y eso lo podés lograr siendo socio de Club El Tribuno.

Pero ¿cómo hacerse socio?, ¿cuánto cuesta al mes?, ¿y mi canillita?

Aquí te respondemos todas esas dudas porque no hay nada más fácil que asociarse a Club.

Solo tenés que elegir al menos dos días de la semana para recibir el diario El Tribuno en tu casa. Los precios del diario según cada día de la semana son, de lunes a viernes $20, los sábados con el Cartonazo $25 y los domingos $30.

Una vez que elijas los días llamá al 0810-122-0172. Podés pagar con tarjeta de crédito, la factura se genera a fin de mes y se realizará el débito.

Desde que sos socio de Club ya no le pagás al “canilla”, de eso nos encargamos nosotros y lo hacemos todos los días.

El horario de atención del call center es de lunes a viernes, de 9 a 15, y los sábados y domingos de 8 a 14.

Según la cantidad de días que elijas para recibir el diario, podés tener una o hasta tres tarjetas de Club para quien quieras; así no tenés que acompañar a tu hijo cada vez que quiera ir a comprar una entrada para el cine o algún espectáculo.

Ahora bien, si ya tenés un canillita que te lleva el diario todos los días ¡no te preocupes! Te lo puede seguir llevando a pesar de que te hayas suscripto al Club y pagues con tarjeta. Lo único que tenés que hacer es preguntarle su nombre completo y, cuando llames para asociarte, decile a la asesora del call center que le asigne la entrega de tus diarios a ese canillita. Si no tenés, nosotros te asignamos uno.

Los beneficios

Una vez asociado, comenzás a disfrutar de los beneficios que tiene Club para todas tus salidas: descuentos en muchos restaurantes y en locales de moda, 2x1 en entradas para el cine y en las mejores obras de teatro y recitales, descuento en carga de combustible los lunes y jueves y en tu compra en el supermercado.

Para conocer los comercios donde disfrutar de los beneficios podes entrar enwww.clubeltribuno .com.ary también seguirnos en nuestro Facebook: Club EL TRIBUNO para enterarte de todas las sorpresas que tenemos para nuestros socios.

Para hacerlo más gráfico, vamos a darte un ejemplo: si vas a comer con tu pareja, en lugar de gastar $400, gastarías $320 con el 20% de descuento de Club. ¡Y la lista de beneficios es interminable y la suscripción a Club se paga sola!

Pero esto no es todo, si viajás dentro de Argentina no te olvides de llevar tu credencial de Club para disfrutar de beneficios en otras provincias a través de la alianza con Club LA NACION, el programa de beneficios más importante del país.

¿Qué estás esperando? ¡Ser socio de Club EL TRIBUNO te super conviene!