Prostitución, infidelidad y aborto: las revelaciones más fuertes de Mina Bonino

Mina Bonino es una de las periodistas más lindas de la televisión. Tras su reciente incorporación a “Intrusos”, realizó algunas confesiones sobre su vida y dio su opinión en referencia a algunos temas polémicos como el aborto, la prostitución y la infidelidad.

Al ser consultada sobre la legalización del aborto, indicó que “debería ser legalizado”, al igual que la marihuana “siempre y cuando sea medicinal el uso me parece bien”.

Por otro lado, Mina dio su opinión sobre la prostitución: “Para mí no es un trabajo digno, yo no lo haría, si tengo la posibilidad sería ama de casa, siempre encontrar una solución, no me parece usar el cuerpo como trabajo”.

Otro tema polémico fue la portación de armas en una casa: “Violencia con violencia no se gana, pero vivimos en una situación que uno es la única manera de defenderse pero no estoy de acuerdo, aunque a veces entiendo”, dijo Mina Bonino a “El show del espectáculo”.

En relación a la pareja, la periodista de 24 años confesó: “Fui infiel y no perdonaría una infidelidad”. Y, atención hombres, si bien indicó que está en pareja, expresó: “Mi corazón está remontando, siempre digo que no tengo suerte en el amor, uno cree que porque está en la tele pero generalmente es al revés, no tenemos tanta suerte”, aunque reconoció: “Me escriben por Instagram y a veces respondo bardeando. Soy un poco seria y espanto a los hombres”.

En cuanto a las intimidades de sus compañeros de panel contó: “Mis compañeros me recibieron súper bien. Había trabajado con la mayoría. Marcela Tauro es compañera de A24. Ahora la estoy reemplazando a ella y yo arranco oficialmente en enero. Todavía no estoy en el grupo de Whatsapp de Intrusos, espero que en enero me agreguen jaja”.

¿Asignaturas pendientes?: “Tengo una lista por cumplir antes de morirme: ver un derby, una final de Champions, la final de la supercopa, ir al Madison Square Garden a ver boxeo, y objetivos a corto plazo, estar en la tele que lo estoy cumpliendo”.