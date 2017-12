"No vamos a hacer duelo hasta que los traigan"

Familiares de submarinistas del ARA San Juan expresaron ayer dolor por declaraciones del ministro de Defensa, Oscar Aguad, en las que el funcionario citó un informe de la Armada que indicó que las condiciones extremas y el tiempo transcurrido desde la desaparición del submarino hace 20 días en el Atlántico sur "son incompatibles con la vida" de los tripulantes.

Lo dijo en el programa "Desde el llano" que Joaquín Morales Solá conduce en Todo Noticias. Ante esos dichos del ministro, el periodista preguntó: "¿Están todos muertos?", a lo que Aguad lanzó un débil "exactamente". Fue suficiente para que más temprano que tarde llegara la reacción de los familiares.

"Cuando ayer escuché al ministro lo tomé como una falta de respeto a mí, a todos los que somos familiares de los 44 tripulantes", dijo Luisa Rodríguez, madre de Hernán (suboficial primero), tras la divulgación de un nuevo parte de la Armada.

"Con qué derecho dice que no están vivos si no hay nada; no encontraron nada, ni siquiera el submarino, es una total falta de respeto. En cambio, acá en la base naval de Mar del Plata sentimos que nos tratan muy bien, nos acompañan", agregó.

"No vamos a hacer duelo hasta que nuestros hijos estén acá, hasta que los traigan", indicó, al tiempo que criticó al ministro Aguad por hablar de "los costos por la búsqueda".

"¿De qué me habla? ¿No son héroes? Se olvidan que son 44 hijos de la patria. Yo no le deseo el mal a nadie, pero me gustaría saber si es el hijo de uno de ellos, dejan de buscar o suspenden la búsqueda", completó.

Jorge Villarreal, padre de Fernando, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, también lamentó las declaraciones del ministro Aguad.

"He tenido noticias de lo que dijo, no era un lugar adecuado para decir eso. Si bien teníamos (los familiares) la información de que había comenzado una nueva etapa en la búsqueda, nosotros mantenemos la esperanza", aseveró Villarreal a una radio.

Aguad dijo antes de anoche en el canal TN que "lo que motivó (el pase a otra etapa de la búsqueda eliminando la posibilidad de rescate de vidas) fue un informe de la Armada diciendo que por las condiciones a las que los tripulantes estaban expuestos, y por el tiempo que había transcurrido, era incompatible la existencia de vida humana".

Villarreal manifestó ayer que "la única certeza que existe es la anomalía hidroacústica" y que por ese motivo los familiares mantienen "la esperanza de poder encontrarlos".

Sobre la querella que inició un grupo de familiares contra autoridades nacionales por "abandono de personas", Villarreal dijo que en su caso no quiere "aventurarse", pero que desea que "encuentren a los tripulantes primero, y después se verá quiénes fueron los responsables".

El familiar no se mostró partidario de que se decrete un duelo nacional "hasta que no se tenga la certeza" de las muertes y que en lo personal, opta "por lo positivo".