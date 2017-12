La defensora del Pueblo, en contra del boleto a 16 pesos

La nueva defensora del Pueblo de la Ciudad y exconcejal, Frida Fonseca, afirmó que se opondrá a que el pasaje de colectivo pase de los 6,95 pesos que cuesta actualmente a un valor de 16 pesos. "Voy a ir en contra de las subas que llevarán a 16 pesos el boleto del colectivo y por un mejoramiento del servicio de Aguas del Norte", dijo.

La funcionaria, que fue designada el lunes, hizo referencia a la visita del director de la Autoridad Metropolitana del Transporte, Federico Hanne, a la Legislatura provincial, donde argumentó que el precio del boleto de colectivo podría llegar a los 16 pesos si se siguen bajando los subsidios.

El incremento en el valor del transporte público de pasajeros se había anunciado como parte del proyecto de ley que envió el Ejecutivo a la Legislatura en el marco del pacto fiscal de las provincias y la Nación, que se trataba anoche.

El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, había hablado inicialmente de que el precio se ubicaría cerca del promedio nacional, de 9,8 pesos, y de que la suba sería gradual.

"Lo que dice Hanne se contradice con varios informes que fueron publicados y que son muy serios por las fuentes que citan. Actualmente, Saeta recauda 200 millones de pesos entre subsidios y boletos y su costo de funcionamiento y salarios es de 120 millones. Eso quiere decir que tienen 80 millones de ganancia neta mensual. Eso quiere decir que el ajuste sólo lo quieren para los usuarios", dijo Fonseca.

"Yo entiendo que es una empresa, pero también participa el Estado y, por lo tanto, debe tener otras consideraciones", aclaró.

Con respecto al servicio de agua y cloacas, Fonseca manifestó: "No vamos a permitir que aumenten las tarifas de Aguas del Norte hasta que no mejoren las condiciones. La empresa brinda un servicio ineficiente, hay cloacas en las calles, no tapan los baches y en la mayoría de los barrios no hay una correcta provisión de agua. Entonces, para pretender un aumento deben primero funcionar mejor".

También aseguró que las audiencias públicas para los incrementos en las tarifas públicas "solo sirven para legitimar los aumentos", ya que no son vinculantes.

Selección

Frida Fonseca asumió el lunes en la Defensoría del Pueblo. La exconcejal, que no pudo llegar a diputada provincial, fue nombrada en la última sesión del Concejo Deliberante, en comisión, hasta que se concrete el debido proceso de selección y designación.

"Hay un proceso de selección establecido. Lo que yo vengo a hacer es a normalizar la Defensoría del Pueblo para que ese proceso de selección se realice de acuerdo a un reglamento", dijo Fonseca. "El secretario adjunto, Nicolás Zenteno, no se aleja y sigue como tal", aclaró.

La exedil explicó que tuvo el consenso de todos los bloques del cuerpo legislativo salteño y que sólo se abstuvo de votar el Partido Obrero.

Análisis

Fonseca también dijo que están analizando la ubicación física de la Defensoría. "Vemos que el edificio de la Adolfo Gemes resulta incómodo por lo viejo que está. Quizás busquemos otro lugar", aseguró.

"Vamos a seguir atendiendo a los vecinos del interior de la provincia. Vienen a pesar de que hay una instancia provincial, que parece no funciona. El 40 por ciento de las denuncias llegan desde el interior. Además, vamos a comenzar a ver denuncias vinculadas a temas de salud, como las vinculadas a las salitas de los barrios. Y por último quiero ver la posibilidad de atender denuncias de violencia de género", concluyó Fonseca.

El precio diferencial

El pasaje de colectivo hasta el momento cuesta 6,95 pesos en las hora pico, de mayor demanda. Este precio se aplica a todos los que viajan de 6.30 a 9; de 12 a 14.30 o de 17 a 21.30.

El resto del día, en las denominadas horas “valle”, rige una tarifa de 6.30 pesos.

El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, dijo en una de sus primeras apariciones públicas que el pasaje de Salta era uno de las más baratos del país y dio a entender que no era sostenible.

Desde la Defensoría del Pueblo, Nicolás Zenteno, que ocupa el cargo de adjunto en el organismo, presentó un recurso de amparo en contra de los aumentos del gas.