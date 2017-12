Macri pidió que el Estado no se use para "acomodar parientes y amigos en la función pública"

El presidente Mauricio Macri pidió hoy, ante la proximidad del Fin de Año y la Navidad, renovar el compromiso de poner el Estado "al servicio de la gente" y no para "acomodar parientes y amigos de la política". Además, dijo que "no podemos seguir endeudando" el país, al defender los planes del Gobierno para reducir el déficit fiscal.

"Se acerca fin de año y la Navidad" por lo que "tenemos que renovar el compromiso" para seguir "trabajando juntos, diciendo la verdad y poniendo el estado al servicio de la gente y no de la política", precisó el mandatario nacional. "Acá hay muchos lugares donde se ha usado al Estado para generar lugares donde acomodar a los parientes y amigos de la política", afirmó Macri, quien además aclaró que así "eso no funciona".

En declaraciones formuladas a la prensa desde Entre Ríos, tras encabezar un acto, el Presidente precisó que desde el gobierno buscan "tener un gasto responsable porque no podemos seguir endeudando la Argentina".

Al respecto, indicó que "eso es confiscar el futuro de nuestros hijos y nietos", y aclaró que "tenemos que tener un estado que funcione al servicio de la gente". Por otra parte, habló sobre la reducción de gastos al reiterar su llamado en el que se incluyó, donde "todos nos hagamos responsables de construir soluciones para la gente".

En este sentido, aclaró que el pedido incluye "al presidente, los gobernadores, los empresarios, sindicatos y la justicia", a quienes les pidió hacer aportes "con generosidad" para "construir previsibilidad y reglas de juego claras, para que Argentina pueda crecer durante 20 años".

Pacto fiscal

Macri, recordó que el pacto fiscal firmado con casi la totalidad de los gobernadores, apunta a "dar previsibilidad, bajar el gasto público y el déficit fiscal que está generando una deuda para nuestros hijos y nietos". Seguidamente, el mandatario consideró que "tenemos que parar de endeudarnos y hacernos cargo de enderezar el desorden que se generó en los últimos 15 años".

El jefe de Estado habló de este modo al dialogar con la prensa, tras encabezar una recorrida por las obras de hábitat en la localidad de San Benito, junto al ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis; el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet y el senador por Cambiemos, Alfredo D Angelis.

Durante su discurso, el Presidente hizo referencia al segundo aniversario de su asunción, que se cumplirá el próximo domingo, y aclaró que estamos a "dos años" desde que "la resignación no es una alternativa". Además, dirigiéndose a los vecinos del lugar remarcó la importancia que tiene el hecho de que "los impuestos que pagan vuelvan en obras".

Asimismo, destacó que en noviembre de este año se marcó un "récord de pavimento y obras en todo el país", y destacó que su administración está "trabajando desde la verdad".

En ese contexto, Macri reiteró que las "obras son sinónimo de futuro", tras advertir que "nunca más serán sinónimo de la corrupción".