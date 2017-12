Lautaro Martínez se hizo la revisión médica y jugará en el Atlético Madrid

Lautaro Martínez, delantero de la academia, se realizó la revisión médica en un centro de salud para jugar en el Atlético de Madrid, pero se quedará en Racing hasta junio de 2018.

Según trascendió, el futbolista se hizo los exámenes en las últimas horas y firmará un por seis años con el Colchonero.

Si bien todavía no hay un acuerdo entre clubes, trascendió que los españoles pagarán más de los 9 millones de euros que tiene el delantero de cláusula de rescisión.

El Atlético de Madrid lo quiere hace varios meses y envió varias ofertas que fueron rechazadas por la dirigencia de Racing, que siempre se mostró esquiva a transferirlo.

Incluso, el presidente Víctor Blanco quiso renovarle el contrato al jugador, pero como ya había despertado el interés de varios clubes de Europa, eso no se firmó porque incrementar la cláusula de salida significaba una mayor complejidad a la hora de ser transferido.

De hecho, el Atlético de Madrid estaba dispuesto a abonar su salida y que Martínez se vaya ahora, pero la buena predisposición del delantero lo hace permanecer hasta junio del año próximo y que el ingreso sea superior al de la cláusula.

En las últimas horas, el delantero subió una foto a Instagram donde se lo observa saludando a la hincha de Racing, pero luego fue borrada ya que desató múltiples especulaciones.

Martínez, de 20 años, es una pieza clave para la academia y comenzó a llamar la atención de los clubes del exterior cuando hizo un gran Sudamericano Sub 20 en Ecuador.

Con la venta de Gustavo Bou a México en junio de este año, Lautaro iba a tener mayor protagonismo, pero una lesión terminó dejándolo sin jugar, aunque regresó hace algunas semanas en un gran nivel.