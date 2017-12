Gimnasia y Tiro, que busca la clasificación, pierde con Chaco For Ever 1 a 0

Gimnasia y Tiro tiene todo al alcance de sus manos para cerrar el año en casa de la mejor manera, pero debe lograr la victoria frente a Chaco For Ever para asegurar la clasificación a la siguiente fase del Federal A, faltando una fecha para el final de la etapa regular.

El albo tiene muy presente que no puede desaprovechar esta oportunidad, sobre todo luego de abrochar en Corrientes un estupendo triunfo sobre Dep. Mandiyú (1-2) en la fecha pasada.

Los equipos:

GIMNASIA CHACO F.E.

M. Leguiza G. Canuto

J. Hereñú F. Valdez

G. Zuvinikar P. Russo

A. Cazula C. Verino

J. Medina E. Díaz

López Macri O. Ramírez

R. Poclaba G. Valdez

P. Motta G. Rodríguez

F. Giménez L. Alzugaray

L. Herrera D. Magno

A. Toledo H. Brizuela

DT: V. Riggio DT: M. Fullana

Estadio:Gigante del Norte

Árbitro:Ariel Montero (Tuc.)

Hora de inicio:21.30