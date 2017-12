Ariel Holan: "Tuvimos valentía y coraje"

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, aseguró anoche que el equipo tuvo “valentía y coraje” para poder dar vuelta el partido que comenzó perdiendo frente a Flamengo de Brasil en la primera final de la Copa Sudamericana, que terminó ganando por 2 a 1.

“El equipo tiene valentía y coraje y lo tuvo que sacar a relucir nuevamente y hubo pasajes de buen fútbol y durante gran lapso del partido estuvimos cerca del tercero, pero a la postre la diferencia está bien”, explicó Holan en declaraciones a la prensa.

Holan indicó que ahora el conjunto que dirige tiene que ir “con la expectativa” de definir el pleito en Río de Janeiro, pero aclaró que para eso deben ajustar algunos detalles de lo que hicieron en el Libertadores de América.

“Cuando uno no tiene el balón corre más de la cuenta y Flamengo tiene muy buenas individualidades. No es fácil sacarle la pelota durante más tiempo, por eso en los últimos 15 no pudimos y tenemos que mejorar en el partido de vuelta”, afirmó.

No obstante, aclaró, que el resultado final que se puede dar en el Maracaná “es incierto”, habida cuenta que el Flamengo “es un equipo con futbolistas de categoría”.

“El rival tiene mérito en el primer gol lo demostró. Luego tuvimos que remontar el partido y tuvimos pasajes de buen fútbol”, enfatizó.