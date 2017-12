Quejas en barrio La Loma por falta de agua: "Hace tres días que no se llena la mochila del baño"

En barrio La Loma dicen estar desesperados por los cortes en el servicio de agua potable, que sufre el sector desde hace tres días. Carlos P., un vecino del lugar, manifestó: “No sabemos que hacer. Dan un ratito el agua y no alcanzamos a llenar los tanques ni la mochila del sanitario. Me tengo ir a bañar a lo de mi amigo Federico, porque en esta zona no se puede ir ni al baño”.

Desde Aguas del norte informaron a los usuarios en un comunicado, que debido a inconvenientes en los trabajos de cambio de un equipo de impulsión, la prestación del servicio de agua potable se encuentra afectada en los barrios AATRA, La Loma, Soberanía Nacional, Militar, General Arenales Sección J, 26 Viviendas y Villa Luján.

Dijeron, además, que se encuentra activo el sistema alternativo de reparto de agua mediante camiones cisterna, priorizando la entrega en establecimientos escolares, hospitales y centros de salud, hasta que el servicio se normalice.