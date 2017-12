Ató a su hijo con precintos, lo quemó con agua hirviendo y lo mató a golpes

Dijo que lo hizo porque no le hacía caso. Fue en Claypole. La mujer y su pareja fueron detenidos. La víctima tenía 6 años.

Dylan Uriel Marchionif entró a la guardia del Hospital Eduardo Oller de Solano muerto. Tenía signos de haber sido maniatado con precintos, varios huesos fracturados y hasta lo habían quemado con agua hirviendo. Su mamá y su padrastro fueron detenidos acusados de haberlo matado porque “no hacía caso”. Tenía 6 años.

Ante la insistencia de las preguntas, en un principio la pareja sospechosa pretendió desvincularse del hecho y declaró que el lunes a la madrugada alguien había golpeado la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Claypole y cuando abrieron encontraron a su hijo en el piso, muy lastimado y con el documento de identidad entre las piernas. Dijeron, además, que el chico no vivía actualmente con ellos sino con unos tíos de la familia paterna.

Los testimonios que surgieron en la investigación derribaron su coartada en poco tiempo y afirmaron, en cambio, que el nene era víctima de la violencia física y psicológica a la que lo sometía su madre y el novio de ella porque, supuestamente, era muy desobediente.

Acorralados y sin argumentos, la mujer, de 26 años e identificada como Cintia A., y su concubino, Luis B., de 29 años, confesaron el inhumano crimen de Dylan, a quien sometían con crueldad a torturas, golpes y quemaduras. Incluso, la madre asesina relató que las marcas que tenía el niño en las muñecas eras de precintos que le habían colocado para que no se mueva.

Según publicó el portal Radar del Sur, en su declaración la mujer brindó detalles del momento de la muerte de Dylan, a quien, durante la madrugada, porque “no le había hecho caso”, ella y su pareja comenzaron a golpearlo hasta notar que el pequeño “ya no lloraba, ya no se movía, ya no respondía”, por lo que decidieron llevarlo al hospital de Solano.

Tras confesar el enfermizo homicidio, ambos quedaron inmediatamente detenidos en la seccional policial con jurisdicción en Solano. Debido a que el calvario de Dylan ocurrió en una vivienda de la calle Humahuaca al 700, de la localidad de Claypole (partido de Almirante Brown), el fiscal Saizar giró la causa e intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Lomas de Zamora, desde donde determinaron que Cintia A. quede detenida por “Homicidio agravado por el vínculo”, mientras que su pareja, Luis. B., sólo por “Homicidio”.