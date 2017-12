Dustin Hoffmann, muy incómodo al ser consultado sobre las denuncias de acoso sexual

Todo parecía indicar que iba a ser una jornada tranquila, para recordar anécdotas del rodaje de Wag the dog, a 20 años de su estreno. Los actores Dustin Hoffman y Robert De Niro , la productora Jane Rosenthal y el director Barry Levinson se encontraban cómodamente instalados en el living montado sobre el escenario del Tribeca Film Institute, dispuestos a conversar con el anfitrión de HBO, John Oliver.

Sin embargo, el clima se puso tenso cuando las anécdotas del film pasaron a un segundo plano y las preguntas del conductor apuntaron directamente a Hoffman y las recientes acusaciones de acoso sexual que hizo en su contra la escritora estadounidense Anna Graham Hunter.

La denuncia

“Esta es una historia que he contado tantas veces que me sorprendo cuando alguien que conozco no la escuchó. Comienza así: Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años’. Luego doy los detalles: cuando estaba en los últimos años de mi secundario en Nueva York, hice una pasantía como asistente de producción en el set de Muerte de un viajante, él me pidió que le diera un masaje en los pies el primer día que estuve en el set. Lo hice. Él abiertamente me coqueteaba, me agarró la cola, me habló de sexo a mi y enfrente de otros”, contó Graham Hunter semanas atrás, mientras los testimonios sobre los abusos en Hollywood afloraban en distintas direcciones.

La entrevista

Oliver decidió no esquivar el tema y lo sacó en medio de la charla. “Primero que nada, no sucedió del modo en que ella lo contó”, apuntó Hoffman, entre incómodo y sorprendido por la pregunta. Pero el anfitrión no se contentó con la respuesta, e hizo hincapié en la floja defensa del actor, que había asegurado en un comunicado que ese testimonio de Graham Hunter no reflejaba quién es él. “Esa es la parte de tu respuesta que más me molesta. Refleja quien fuiste. No estás dando ninguna evidencia de que eso no sucedió. Hubo un momento en el que fuiste asqueroso con las mujeres. Se siente como un escape para decir ‘bueno, ese no soy yo’. ¿Entendés que suena a que no querés hacerte cargo?”, disparó. En ese momento, la audiencia que participaba del encuentro se hizo eco de la tensión que flotaba en el ambiente.

Lo que siguió fue un intenso debate en el que Hoffman mantuvo su postura y lanzó un reproche contra el anfitrión: “Me expusiste. Me culpabilizaste. Esto no es un caso de inocente hasta que se demuestre lo contrario”. También, el actor de Rain Man apuntó que Oliver no había “estado ahí cuando el supuesto acoso sucedió”, a lo que el conductor retrucó: “Estoy feliz de no haber estado ahí. (...) No siento placer en mantener esta conversación, pero ni vos ni yo somos las víctimas en este caso”.