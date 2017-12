Deben desocupar el Mercado Artesanal y no tienen dónde ir

Los miembros de asociaciones que venden sus trabajos en el Mercado Artesanal manifestaron su preocupación porque deben desocupar el lugar hasta abril de 2018, por obras de remodelación que durarán 18 meses, y no tienen dónde ir.

Si bien habían firmado un convenio el 8 de septiembre pasado, que establecía que el predio iba a ser desocupado hasta el 30 de noviembre, el lunes pasado se estableció una prórroga hasta el 5 de abril del próximo año.

En diálogo conEl Tribuno, los titulares de diferentes asociaciones expresaron ayer su malestar.

"Somos conscientes de la necesidad de las obras porque es un edificio antiguo. Hay goteras en los techos y problemas de electricidad pero, lamentablemente, no tenemos dónde ir", manifestó la titular de una de las asociaciones, quien prefirió reservar su identidad.

"Ya le pedimos un lugar al Gobierno pero no nos dará ningún espacio físico. Nos explicaron que no poseen fondos para eso. Solo dijeron que nos proporcionarán la publicidad y la seguridad. Buscar un lugar y pagar el alquiler corre por nuestra cuenta. Nos cansamos de averiguar y los alquileres de galpones dentro del circuito turístico son carísimos. Van desde 40 hasta 70 mil pesos. Hay alquileres más baratos pero lejos, donde no venderemos nada", explicó.

La referente anticipó que tratarán de dialogar con funcionarios de la Municipalidad para encontrar una solución. "Seguiremos en la búsqueda de un lugar adecuado. En última instancia, solicitaremos las veredas del Mercado para poder exhibir nuestras artesanías los fines de semana, feriados y vacaciones", contó.

"En un primer momento, antes de firmar el convenio, nos habían ofrecido el Centro de Convenciones y nos dijeron que tours de compras visitarían el lugar, pero después de firmar, a los 20 días, nos informaron que no iba a ser posible", aseguró.

Otra artesana afirmó que recibieron charlas sobre créditos del Fondo Ciudadano. "Pero ellos eligen el proyecto y el crédito se cobra cada tres o cuatro meses", aseguró.

Recientemente los artesanos estuvieron buscando información sobre un predio ubicado al lado del Centro Cultural Dino Saluzzi. "Estaba muy deteriorado y arreglarlo demandaba mucho dinero. Ahora nos sentimos desamparados. Encima las ventas son impredecibles. Hay días en que vendemos poco y nada. Los fines de semana repuntamos un poco", explicó la joven.

"Somos 900 familias las que dependemos del Mercado. El proyecto para la remodelación no fue elaborado en consenso. Preferíamos que la remodelación se haga por etapas. Sin embargo, firmamos para asegurarnos el retorno. Lo único que queremos es permanecer juntos para no perder la identidad del Mercado", coincidieron dos artesanas.

Respuesta

Consultado sobre la problemática, el subsecretario de Patrimonio Cultural de la Provincia, Diego Ashur, respondió: "A pedido de los presidentes de asociaciones se estableció la prórroga, teniendo en cuenta la temporada alta de vacaciones y la Semana Santa, que son fechas importantes de venta para ellos".

"En principio el pago del alquiler en un nuevo lugar correría por cuenta de ellos pero la idea es que todo este camino lo recorramos en conjunto con las asociaciones, ellas buscando locales y nosotros buscando la posibilidad de un espacio oficial. Esta no es una cuestión ya cerrada. Entendemos las manifestaciones de preocupación, incertidumbre y por ello mantenemos un diálogo fluido con los artesanos", sostuvo.

"Hay asociaciones que han buscado un lugar para ellos y no en conjunto con el resto y hay que respetar las decisiones. En el convenio está expresado que nos encargaremos de la seguridad y difusión. Además, ofrecemos capacitaciones y financiamiento del Fondo Ciudadano", añadió.

Sobre la posibilidad de que los artesanos se trasladen al Centro de Convenciones, el funcionario explicó: "En una de las reuniones alguien hizo un comentario sobre ese lugar pero luego gente de las asociaciones dijo que no iría ahí porque no hay afluencia".

"El Mercado quedará en excelentes condiciones, climatizado. Se sumarán más asociaciones. Se transformará en un paseo público. Habrá un espacio verde precioso y todo es en beneficio del sector artesanal, sus necesidades y planteos", finalizó.