Fue una noche negra para Gimnasia y Tiro

El albo perdió 3 a 1 como local frente a Chaco For Ever y complicó sus chances de clasificación. Está obligado a ganar el próximo domingo en Misiones frente a Guaraní, para luchar por el primer ascenso.

Gimnasia arrancó entonado, la intención estaba clara, llevarse a su rival por delante. Y así lo hizo, desde que sonó el pitazo inicial intentó acorralar a los chaqueños. Nadie imaginó que el final iba a ser tan diferente: derrota por 3 a 1 frente a Chaco For Ever. Con este resultado el albo quedó complicado en cuanto a sus chances de clasificación y sigue obligado a ganar su último partido que disputará en Misiones.

Lo más productivo y donde más réditos intentó sacar el equipo del Tano Riggio fue por el sector izquierdo, donde mostró una buena sociedad entre Medina y Fabio Giménez, más algunas intervenciones de Pablo Motta, porque propuso un juego inteligente de tres cuartos hacia adelante.

Por derecha López Macri aportó lo suyo, le dio velocidad a cada embate y solo faltaba la puntada final.

Parecía que el primero estaba al caer, pero el albo en su mejor momento se durmió en defensa y a los 26’ Gonzalo Rodríguez, con un cabezazo, enmudeció el Gigante del Norte. Una diferencia para los chaqueños que Gimnasia no supo torcer.

En el complemento, el equipo de Riggio entró dormido y Chaco lo aprovechó con un contragolpe de Diego Magno y que término en una supuesta infracción de Álvaro Cazula. El árbitro Ariel Montero sancionó la pena máxima y Edgardo Díaz lo cambió por gol. Baldazo de agua fría para un Gimnasia que no se resignó y golpeado continuó su búsqueda. El albo se lanzó al ataque arrinconando a su rival, que con dos goles de ventaja se metió atrás y buscó de contra.

El premio para Gimnasia no tardó en llegar, lo que tanto le costó lograr en el primer tiempo jugando con mucha más claridad, lo logró Fabio Giménez, quien capturó un rebote, le pegó a la carrera con violencia y venció la resistencia de Canuto, el arquero visitante.

El descuento acrecentó las esperanzas del millonario, pero a su vez nubló la claridad y frialdad que necesitaba para llegar a la paridad, porque si bien dominaba su ataque, fue desprolijo y la garra prevaleció sobre el buen juego. Riggio quemó la nave, apostó por mayor agresividad, sacó a Zuvinikar, puso a Alejandro Garavano y en esta tortuosa búsqueda por la igualdad, Toledo la tuvo en su cabeza, tras un centro que no pudo aprovechar y la mandó por encima del travesaño. Increíble oportunidad dejó pasar el goleador albo. Todo ya estaba muy cuesta arriba para Gimnasia. Y en la última jugada del partido, Leguiza subió para cabecear un tiro de esquina, el rebote le quedó servido a Magno, quien liquidó el partido con el tercero.

La síntesis:

GIMNASIA 1 - CHACO FE 3

M. Leguiza (5) - G. Canuto (7)

J. Hereñú (5) - F. Valdéz (5)

G. Zuvinikar (5) - P. Russo (5)

A. Cazula (5) - C. Verino (5)

J. Medina (5) - E. Díaz (5)

L. Macri (5) - O. Ramírez (5)

R. Poclaba (5) - G. Valdéz (5)

F. Giménez (5) - L. Alzugaray (5)

P. Motta (5) - G. Rodríguez (5)

L. Herrera (5) - H. Brizuela (5)

A. Toledo (5) - D. Magno (7)

DT: V. Riggio - DT: M. Fullana

Goles: PT: 26’ G. Rodríguez (CH). ST: 3’ E. Díaz -p- (CH), 15’ F. Giménez (G) y 52’ D. Magno (CH). Cambios: ST: inicio, M. Scaglia por R. Poclaba (G), 19’ M. López por N. L. Macri (G), 29’ L. Rivero por L. Alzugaray (CH) y M. Barale por G. Valdéz (CH), 34’ G. Garavano por G. Zuvi nikar (G) y 41’ R. Moreno por H. Brizuela (CH).

Jornada: 17ª Fecha

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Ariel Montero (4)